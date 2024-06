Tee A. Corinne, A forest fire between us

L’enga­ge­ment féministe

« Mon tra­vail par­ti­cipe d’un rêve mytho­lo­gi­sant : le sexe comme voie de connais­sance et voie vers le pou­voir. » écrit l’auteure. Se délec­tant de la ten­dresse et de la sen­sa­tion, de la beauté du corps, de la trans­cen­dance de la sen­sua­lité, elle a créé un ensemble d’œuvres extra­or­di­naires qui ont per­mis aux femmes queer de se voir et ont validé leur exis­tence face à un monde déter­miné à les faire disparaître.

A forest fire bet­ween us est donc une publi­ca­tion ambi­tieuse qui dévoile la pra­tique pho­to­gra­phique radi­cale et expan­sive de Tee A. Corinne. Elle pré­sente une nou­velle pers­pec­tive sur les inter­sec­tions de son tra­vail de pho­to­graphe, d’activiste sexuelle les­bienne, d’éducatrice et d’auteure. Le livre trace son iti­né­raire à tra­vers la pra­tique des pho­to­gra­phies, des dia­po­si­tives, des planches contact et des docu­ments éphé­mères inédits décou­verts dans ses archives.

Pion­nière et l’une des plus grandes pho­to­graphes les­biennes de son époque, l’auteure se place aux côtés d’amis, de col­lègues artistes, d’écrivains et d’activistes qui ont contri­bué à défi­nir la contre-culture radi­cale (Joan E. Biren ( aka JEB), Ruth Moun­tain­grove, Honey Lee Cot­trell, entre autres.

Existent aussi dans ce livre les « Femi­nist Pho­to­gra­phy Ovu­lars » — ras­sem­ble­ments de femmes dans la cam­pagne de l’Oregon qui ont servi de cadre à des ate­liers pho­to­gra­phiques explo­rant la créa­tion d’images dans le pay­sage natu­rel : Tee A Corinne les a coor­ga­ni­sés fin des années 1970 et début des années 1980. Les pho­to­gra­phies prises lors de ces ras­sem­ble­ments annuels témoignent de l’incroyable com­mu­nauté qui a encou­ragé la com­pré­hen­sion des façons dont le jeu et le plai­sir peuvent se conju­guer pour créer quelque chose de radical .

jean-paul gavard-perret

Tee A. Corinne, A forest fire bet­ween us, Mack Edi­tions, Londres, 2024, 65,00 €.