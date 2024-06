Jean-Christophe Portes, Apocalypse Amerika

Une mis­sion insensée ?

Dans ce roman, Jean-Christophe Portes conjugue la Libé­ra­tion de Paris, la course à l’armement nucléaire et la des­crip­tion des condi­tions de sub­sis­tance dans un camp de dépor­ta­tion.

Autour de ses deux héros, il com­pose une suite d’actions, met­tant en scène des faits réels et des péri­pé­ties de fic­tion pour ani­mer une intrigue dense, ten­due, d’une belle variété dans les rebon­dis­se­ments. Il intègre des struc­tures et des per­son­nages authen­tiques.

Il en est ainsi de Joliot-Curie qui avait, avec une équipe, fait des stocks très impor­tants d’uranium et d’eau lourde avant l’entrée en guerre en 1939. Pash dirige ALSOS, une par­tie ren­sei­gne­ment du pro­jet Man­hat­tan qui avait pour objec­tif de fabri­quer une bombe ato­mique aux USA. Le roman­cier res­pecte l’esprit et les prin­ci­pales étapes dans la traque de Joliot-Curie décou­vreur du prin­cipe de réac­tion en chaîne. De plus, il est avéré que de nom­breux phy­si­ciens du Reich tra­vaillaient sur la fis­sion ato­mique. Tou­te­fois, si celui-ci n’a, semble-t-il pas livré ces matières pre­mières aux nazis, il était un com­mu­niste convaincu. Or le Parti Com­mu­niste, pour plaire à Sta­line, pouvait…

Il était bien impro­bable que ces deux-là se ren­contrent. Liz­zie Beres­ford fait par­tie de la noblesse anglaise. Cette petite cou­sine de Wins­ton Chur­chill ne fré­quente que la haute société. Mau­rice Fer­rano, dit Mo les Yeux-Bleus, a grandi dans une famille pauvre en Corse. C’est parce qu’il gra­vite dans l’univers des frères Gue­rini qu’il accède à un bon niveau de reve­nus. Mais la guerre, même abjecte, ignoble, offre des moments de grâce.

Liz­zie va être recru­tée par le MI6 pour espion­ner des nazis à Paris. Mo, qui doit fuir Mar­seille où il offi­ciait dans des affaires délic­tueuses, rejoint Paris. Si le hasard fait bien les choses, le des­tin le fait tou­jours payer. Liz­zie, démas­quée est arrê­tée par la Ges­tapo, tor­tu­rée. Mo va la sor­tir des griffes nazies mais, blessé, il est fait pri­son­nier, interné à Fresnes puis au camp de Compiègne.

Ce nou­veau volet de la série trouve Liz­zie sous l’uniforme amé­ri­cain des WAC (Women’s Army Corps), recru­tée comme assis­tante et secré­taire du lieutenant-colonel Boris Pash pour une mis­sion à haut risques dans la France d’août 1944, alors que Paris se libère. Mo tente de s’évader du camp en essayant d’escalader un mur de bar­be­lés. Il échoue et fait par­tie du convoi en par­tance pour Buchen­wald.

Liz­zie et Pash recherchent Fré­dé­ric Joliot-Curie, prix Nobel de phy­sique, qui a mis au point un pro­cédé enri­chis­sant l’uranium. Les Amé­ri­cains craignent que les nazis se soient empa­rés de cette décou­verte pour fabri­quer l’arme d’apocalypse annon­cée par Hit­ler. Ils ont aussi, en arrière-pensée, de pou­voir se l’approprier. Or, le phy­si­cien est com­mu­niste.

Mais Liz­zie s’est por­tée volon­taire pour pou­voir reve­nir en France et retrou­ver Mo. Or, celui-ci tente de sur­vivre dans l’univers concen­tra­tion­naire et se trouve engagé dans une opé­ra­tion secrète…

Le roman­cier fait revivre avec son héroïne une par­tie de la libé­ra­tion de Paris, celle-ci fré­quen­tant quelques acteurs illustres dans les lieux. Paral­lè­le­ment, il s’appuie sur des témoi­gnages de dépor­tés pour racon­ter le voyage effrayant en wagon de son héros et la sur­vie dans les camps. Tou­te­fois, il com­pose avec ces élé­ments des phases de fic­tion qui donnent à l’intrigue tout son tonus, ren­dant à celle-ci une ten­sion qui va s’exacerbant. Ins­tal­lant une alter­nance de cha­pitres détaillant les par­cours de Liz­zie et de Mo, il ren­force un tempo per­met­tant de vivre leurs péri­pé­ties res­pec­tives.

Ce second volet est par­ti­cu­liè­re­ment riche en infor­ma­tions de toutes natures sur cette période, Jean-Christophe Portes s’appuyant sur une docu­men­ta­tion dense, per­ti­nente, et un art sub­til et effi­cace de mêler la réa­lité et la fiction.

serge per­raud

Jean-Christophe Portes, Apo­ca­lypse Ame­rika, Hugo, coll. “Thril­ler”, avril 2024, 432 p. — 19,95 €.