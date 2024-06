Etienne Faure, Séries parisiennes. Vues de quartier

L’arpen­teur des arrondissements

Repre­nant en vers et proses une tra­di­tion lit­té­raire illus­trée entre autre par Apol­li­naire, le voya­geur urbain de Paris pro­pose des vues inha­bi­tuelles où sur­gissent l’Histoire, les gestes, les mille ins­tants de la rue et quelques hom­mages. Les spec­tacles des quar­tiers sont sai­sis au bord de la Seine et du canal Saint-Martin, dans les bars et les théâtres, dans les cours, les gares et les squares, etc. selon une “car­to­gra­phie” que seule la flâ­ne­rie permet.

Pas ques­tion dans de tels dépla­ce­ments de comp­ter sur l’effet de décou­verte tant les che­mins sont bali­sés. En lieu et place sur­git une sorte d’enquête filée. Il faut donc de bons mol­lets mais sur­tout de la curio­sité. L’auteur le prouve et c’est une habi­tude dont il lui est dif­fi­cile de se défaire. D’autant qu’après tout et selon lui c’est (par­fois) ” bon pour la santé”.

Mais ce n’est pas la rai­son pre­mière de sa démarche. Arpen­ter la ville revient à don­ner une unité au moyen du rap­pro­che­ment de ses dif­fé­rentes “pla­nètes” par la tec­to­nique de l’asphalte. C’est aussi l’apprentissage de petits bon­heurs auquel le pas donne un mou­ve­ment par­ti­cu­lier. Cha­cun peut appré­cier les lieux à la fois sans les zap­per ni s’y appesantir.

Bref, tout est à por­tée d’émotion et de main dans un exer­cice d’ancrage et de volonté qui n’appartient qu’au poète en seize séries, autant les bêtes que les êtres amou­reux. En par­ti­cu­lier ceux qui appré­cient chambres et cages d’escalier pour mon­ter puis redes­cendre. Forcément…

jean-paul gavard-perre

Etienne Faure, Séries pari­siennes. Vues de quar­tier, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2024, 156 p. — 15,00 €.