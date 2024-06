Virginie Girod, Au cœur de l’histoire antique

Une gale­rie de por­traits pétillants…

Très tôt pas­sion­née par l’Histoire ancienne, après un essai en droit, Vir­gi­nie Girod s’oriente vers une filière qui lui per­met d’assouvir son pen­chant. Après un doc­to­rat en his­toire de la Rome antique à la Sor­bonne, elle intègre les rédac­tions des émis­sions et jour­naux d’histoire comme His­to­ria et Secrets d’Histoire, avant d’avoir sa propre émis­sion, Au cœur de l’Histoire sur Europe 1.

Parmi la cen­taine de bio­gra­phies de per­son­na­li­tés de l’histoire antique qu’elle compte à son actif, elle en a choisi une dou­zaine pour com­po­ser le pré­sent recueil. Celui-ci compte trois par­ties. D’abord trois por­traits d’Egypte avec Néfer­titi, Ram­sès II et Cléo­pâtre. Puis trois per­son­na­li­tés qui ont mar­qué l’histoire de la Grèce qui sont Arté­mise, reine d’Halicarnasse, Péri­clès et Socrate. Enfin, elle offre six por­traits de Romaines et Romains avec Spar­ta­cus, Auguste, Ovide, Néron, Julia Domna et Théo­dora.

Parmi tous ceux-ci, deux sont inédits, ceux de Cléo­pâtre et de Julia Domna.

Elle retient ainsi cinq femmes et sept hommes et frôle la parité. Elle explore dif­fé­rentes époques dans les trois grandes nations d’alors. Elle ne se concentre pas sur le seul domaine d’empereurs, rois et tyrans, sachant que ce der­nier terme n’était pas péjo­ra­tif sans l’Egypte antique. Pour cha­cun d’eux, elle signe des bio­gra­phies où elle va à l’essentiel, don­nant les élé­ments impor­tants sur le per­son­nage cen­tral, sur la société où il évo­lue tout en livrant des détails pit­to­resques, révé­la­teurs, soit de son carac­tère, soit de son ambi­tion.

Elle s’attache à rendre la réa­lité, désha­billant quelque peu son aura, sa légende. Elle aborde les grandes étapes de sa vie, les actes et actions qui lui ont valu d’entrer dans la mémoire col­lec­tive. Elle rela­ti­vise la légende qui a pu se construire autour du per­son­nage. Ainsi, pour Ram­sès II, elle mini­mise cer­tains faits guer­riers qui ont été mon­tés en épingle de son vivant alors qu’il n’y avait pas de rai­sons d’en faire des actions aussi éclatantes.

Avec Néron, elle revient sur sa répu­ta­tion noire et la réa­lité des faits qui lui sont attri­bués. Mais, elle s’attache, à tra­vers les por­traits, à mon­trer la place que les dames pou­vaient occu­per dans le type de société où elles évo­luaient, les batailles que les cinq héroïnes rete­nues ont dû livrer pour se his­ser au niveau où elles sont arri­vées.

Elle pro­pose des textes conçus pour être lus, certes, mais sur­tout pour être écou­tés. Et cette approche se révèle une bonne façon d’avoir des récits vivants, un style enlevé, un ton plus léger et une dyna­mique fort inté­res­sante ren­dant la lec­ture plaisante.

Avec Au cœur de l’histoire antique, Vir­gi­nie Girod maî­trise l’art de la bio­gra­phie et per­met l’approche de douze grandes figures de l’Histoire, une approche experte qui sus­cite l’envie d’en savoir plus en pui­sant dans les ouvrages biblio­gra­phiques qu’elle cite, pour cha­cun, à la fin de leur portrait.

serge per­raud

Vir­gi­nie Girod, Au cœur de l’histoire antique, Édi­tions Per­rin, juin 2024, 272 p. — 19,90 €.