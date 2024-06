Federico Garolla, Gente d’Italia. Photographies 1948 – 1968 (exposition)

Réin­ven­ter la pho­to­gra­phie de mode

L’expo­si­tion de Fede­rico Garolla (1925–2012) ras­semble plus d’une cen­taine des pho­to­gra­phies de sa pro­duc­tion, de ses repor­tages consa­crés au monde du cinéma, de la mode, des por­traits du peuple mais aussi et par exemple d’artistes tels Gut­tuso et De Chi­rico, de musi­ciens comme Stra­vinsky et Rubin­stein, d’écrivains en la per­sonne d’Elsa Morante et d’Ungaretti.

Des pre­miers défi­lés de mode au star sys­tem, mais en pas­sant par­fois au peuple ordi­naire, le pho­to­graphe a saisi la moder­nité des années 50 où il ne se consi­dé­rait pas alors comme d’expression artis­tique même si se consa­crant entiè­re­ment au pho­to­jour­na­lisme il entra pour des jour­naux tels L’Europeo, Oggi, Paris Match, Natio­nal Geo­gra­phic, Epoca.

Pour la haute cou­ture à Rome, dont il devien­dra l’un des pro­ta­go­nistes, il sut trans­for­mer une séance photo en un repor­tage ancré dans la vie quo­ti­dienne et il invente un style par­ti­cu­lier puis fonda Foto Ita­lia de l’Agen­zia Ita­lia à Rome. Il tra­vaille ensuite à la RAI en tant que réa­li­sa­teur et jour­na­liste à des repor­tages pho­to­gra­phiques consa­crés aux musées avant de deve­nir édi­teur pour reva­lo­ri­ser ses archives grâce à sa fille.

Se redé­couvre en consé­quence à la Villa Pisani en mode vin­tage un pano­rama essen­tiel d’une une grande par­tie du charme et de l’excellence italienne.

jean-paul gavard-perret

Fede­rico Garolla, Gente d’Italia. Pho­to­gra­phies 1948 – 1968 », Musée natio­nal Villa Pisani de Stra (Venise), du 24 avril au 27 octobre 2024.