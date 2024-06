Maurizio Cattelan, Toilet Paper 2024

Chats huent

Fondé en 2010 par Mau­ri­zio Cat­te­lan et le pho­to­graphe Pier­paolo Fer­rari, Toi­let Paper est un maga­zine sans équi­valent. Dans le sillage de Per­ma­nent Food et de Char­ley, les pro­jets cultes du pro­ta­go­niste dans cette pro­duc­tion iro­nique sont autant un livre d’artistes qu’un maga­zine.

L’artiste ita­lien inter­roge notre obses­sion contem­po­raine pour les images. Il explore nos désirs et pul­sions les plus indi­cibles. L’ensemble est consti­tué de pho­to­gra­phies minu­tieu­se­ment construites au sein d’un envi­ron­ne­ment men­tal spécifique.

Le créa­teur per­ver­tit les codes de l’iconographie média­tique, emprun­tant à la mode, à la publi­cité, au cinéma. Il agence la pho­to­gra­phie com­mer­ciale à des récits visuels tor­dus. Se crée une ima­ge­rie sur­réa­liste déran­geante et trou­blante.

L’ambiguïté est culti­vée pour mêler effroi et plai­sir visuel en une telle limite du mar­ché de l’art contem­po­rain. La fic­tion visuelle se fait œuvre. Elle est capable de trans­for­mer l’appréhension de la réa­lité en de nou­velles pers­pec­tives, le tout en réseaux de com­plexes métaphoriques.

jean-paul gavard-perret

Mau­ri­zio Cat­te­lan, Toi­let Paper 2024, Damiani, Milan, juin 2024.