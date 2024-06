Isa Sator, La palette magique (exposition)

Fées et messalines

Isa Sator pro­pose une pein­ture réac­tive fon­dée sur une pano­plie d’émotions de diverses natures au sein d’un même tableau: envie, souf­france, pas­sion, dégoût, richesse, pau­vreté s’emmêlent sans aucun didac­tisme. Juste dans les fra­grances des traits aussi vio­lents que les cou­leurs, il n’est pas besoin de grille de lec­ture : il suf­fit de regar­der – mais avec atten­tion. L’explicite est là pour qui veut cet effort.

Mais com­ment ne pas regar­der des toiles qui nous arrachent à l’indifférence géné­ra­li­sée ? Nous sommes sou­dain obli­gés de prê­ter notre regard aux images de Sator Isa : le plai­sir n’est plus la spé­ci­fi­cité d’un organe que d’un corps : il enva­hit le volume pic­tu­ral. La sen­sua­lité y cir­cule et l’image explose.

Ce que nous contem­plions pro­vient de la vision de l’artiste. S’y découvre une cor­po­ra­lité variable. Les organes doivent leur pous­sée à la cir­cu­la­tion des lignes et des cou­leurs. L’air est conta­miné par leurs tour­billons. L’artiste le soli­di­fie et donne à étreindre le secret des formes qu’il ne s’agit plus seule­ment de cares­ser. L’art de la repré­sen­ta­tion se méta­mor­phose en re-présentation.

La pein­ture met dans nos yeux une atmo­sphère à tra­vers laquelle nous n’avions encore jamais regardé ou si peu. Cette atmo­sphère est la jeu­nesse du regard et sa gra­vité, leur per­pé­tuel retour.

Isa Sator, en expo­sant la souillure que la société du spec­tacle impose, nous libère de la clô­ture et nous ouvre à l’espace illi­mité. Il faut recon­naître à l’artiste la puis­sance de souf­fler cette libé­ra­tion spa­tiale et colo­rée dans la par­tie consi­dé­rée comme la plus lourde et la plus fer­mée de nous-même : la chair exacerbée.

jean-paul gavard-perret

Isa Sator, La palette magique, Cabi­net Eli­sa­beth Oster, 6 ave­nue Mac Mahon, 75017 Paris, du 5 au 22 juillet 2024.