Lucio Fontana, Un futuro c’è stato — Il y a bien eu un futur

Mettre du poivre dans les images

A sa manière, Lucio Fon­tana, artiste aux mul­tiples facettes, cultivé, connais­seur de l’histoire de l’art, est un anti-futuriste en rem­pla­çant les prin­cipes de Mari­netti par les siens. Certes, d’aucuns le reven­diquent encore futu­riste clas­sique voire pas­sif. Il ne faut pas s’y fier ni le paci­fier tant il a mis du poivre dans ses images à coup de pein­tures, papiers, sculp­tures, céra­miques et ins­tal­la­tions d’ambiance, lumi­neuses et spa­tiales qui vont au-delà de ses propres Concetti spa­ziali (« concepts spa­tiaux »), Attese (« attentes ») et Buchi («trous »). Si bien qu’il appar­tient à un art aussi figu­ra­tif qu’abstrait et informel.

Il reste comme le pre­mier et le plus impor­tant des artistes spa­tia­listes, à la fois lucide, direct et polé­miste. Il fut vic­time de ceux qui lui réservent encore des moque­ries. “Les cri­tiques m’ont tou­jours calom­nié”, déclarait-il mais ne s’en sou­cia guère : ses trous et coupes ont créé un goût, une beauté. Beau­coup, comme ce livre col­lec­tif le prouve, ont créé de nou­velles formes.

Ses pre­mières recherches sur la céra­mique — com­pa­rée à la sculp­ture baroque — ont ouvert son audace et son dyna­misme plas­tique. Quant à ses sculp­tures, les plans reflètent la lumière de dif­fé­rentes manières, ce qui donne des résul­tats tou­jours sur­pre­nants qui l’ont conduit plus tard au moyen des coupes mais aussi leurs envi­ron­ne­ments. Ce fut aussi de revoir puis conti­nuer la pein­ture mais plus esthé­tique en Ita­lie que Support-Surface en France.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Lucio Fon­tana, Un futuro c’è stato — Il y a bien eu un futur, Gallimard/Musée Sou­lages, édi­tion publiée sous la direc­tion de Paolo Cam­pi­glio & Benoît Decron, Livres d’Art, Gal­li­mard, juin 2024, 240 p. — 30,00 €.