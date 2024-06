Là-bas tue (Que peut la correspondance?)

(Que peut la correspondance ?)

Sa pre­mière ren­contre me ren­dit sou­dain lyrique de la déman­geai­son (entre autres) de la plume. Ma pas­sion devint buco­lique tant l’arbre était chargé de fruits. J’ai aus­si­tôt écrit l’« ardore » de ma féli­cité devant le tel objet et point de vue de cette poi­trine. J’en pris le pli de l’en-crier afin d’avouer nos pos­sibles rap­ports tac­tiles.

Pen­chants soli­taires dis­pa­rus, mes appé­tits res­sas­sés furent exa­cer­bés. De beaux jours reve­naient. Ma ven­tri­po­tence sou­mise de stag­na­tion et rumi­na­tion a mai­gri. J’envahissais mes mis­sives de délices mys­té­rieux bif­fant tout aveu janséniste.

Ravi, transi, sonné par une telle gorge je fus plus ridi­cule que sans pudeur. Sty­lis­ti­que­ment et sen­suel­le­ment, le pre­mier tome de ma cor­res­pon­dance fut celui d’un paon plas­tron­nant en caque­tant de sa plume Ser­gent Major. Réci­pien­daire, ma divine beauté resta imper­tur­bable, nue sous sa robe et l’esprit plus libre sans culotte. De mes lettres, elle ne lut que les mortes d’un voyeur banal et allumé. En tout état de cause, tel fut ce codi­cille : « on va se revoir ? ».

Au bout de quelques secondes elle quitta un cagibi ombreux. Exit mes lettres post­humes. Mais se des­si­naient déjà les anthumes mémoires des cava­liers qu’on abat en châ­teaux brillants.

jean-paul gavard-perret

Photo Lina Scheynius