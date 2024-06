Angela Lo Priore, Stairs Obsession (exposition)

Chutes

Connue pour ses por­traits publiés dans des maga­zines heb­do­ma­daires et men­suels, Angela Lo Priore avec Stairs Obses­sion est repar­tie sur une expé­rience per­son­nelle. Etant tom­bée dans des esca­liers, elle s’est cas­sée les deux pieds. Il lui a fallu un an pour récu­pé­rer pour une expo­si­tion sur l’architecture « ratio­na­liste ». Elle s’y est impli­quée d’abord en trou­vant un magni­fique bâti­ment de Carlo Mol­lino. Un tel palais a été construit autour de l’escalier et du lustre impor­tants qui des­cendent de huit étages.

Elle a pris la photo d’une femme comme si elle tom­bait dans les esca­liers pour mettre en scène sa dou­leur, sa chute et son his­toire. « Cette image m’appartenait très inti­me­ment » écrit-elle mais elle s’est mise à la recherche d’autres grands esca­liers héli­coï­daux et aussi d’autres modèles pour pour­suivre cette recherche sur la spi­rale née, dit-elle, « de la dou­leur et de la fra­gi­lité fémi­nine» à tra­vers la photographie.

Angela Lo Priore a uti­lisé le noir et blanc et la cou­leur pour créer ainsi une image intem­po­relle où se joignent l’architecture et le por­trait en acti­vant un pro­ces­sus très par­ti­cu­lier et fas­ci­nant, non sans rap­pe­ler une atmo­sphère d’épouvante et de beauté.

jean-paul gavard-perret

Angela Lo Priore, Stairs Obses­sion, Torino Art Gal­le­ries, Turin, 2024