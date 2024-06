Ferdinando Scianna, Non chiamatemi maestro (exposition)

Scianna et sa muse

Scianna a reçu de nom­breux prix inter­na­tio­naux et il a publié des repor­tages, des por­traits de la mode et de la publi­cité. Il a écrit aussi sur la pho­to­gra­phie et a pra­ti­qué des dia­logues textes / images. “Mon métier est de prendre des pho­tos - dit Scianna - et les pho­to­gra­phies ne peuvent pas repré­sen­ter les méta­phores. Les pho­to­gra­phies montrent, ne prouvent pas”. Cette phrase cor­res­pond immé­dia­te­ment à l’une de ses pho­to­gra­phies les plus connues expo­sées, prise à Bey­routh en 1976 pen­dant la guerre civile liba­naise, où un com­bat­tant chré­tien maro­nite porte, en posi­tion de tir, un fusil auto­ma­tique M16.

Le tra­vail pho­to­gra­phique de Scianna fait pen­ser à Heming­way et à Scias­cia et sa Sicile enchan­te­resse tra­ver­sée par des mil­lé­naires de civi­li­sa­tions. Scias­cia reste l’homme-clé de son exis­tence et l’assonance des leurs deux noms (Scianna et Scias­cia) laisse entre­voir une com­mune matrice. L’écrivain fut d’ailleurs fas­ciné par des pho­tos de fêtes reli­gieuses de l’artiste.

La Sicile chez lui fut incar­née par une femme (Mar­pessa Hen­nink) pro­ta­go­niste du cata­logue de Dolce et Gab­bana réa­lisé dans l’île. Elle lui fit décou­vrir une veine théâ­trale de mise en scène mais qui jaillis­sait de la réa­lité, de la rue, comme dans tous ses cli­chés pris plus dans le monde que dans un stu­dio et la lumière arti­fi­cielle.

Scianna a dans cette phrase sui­vante le mieux pro­posé une syn­thèse de son tra­vail : “Mes images, et pas seule­ment celles sici­liennes, sont sou­vent très noires. Je vois et je com­pose à par­tir de l’ombre. Le soleil m’intéresse parce qu’il fait de l’ombre. Des images dra­ma­tiques d’un monde dramatique”.

jean-paul gavard-perret

Fer­di­nando Scianna, Non chia­ma­temi maes­tro, Gal­le­ria Still, Milan, 2024.