Tard res­ter tôt

Gérard Gavarry — une fois la car­rière de Jean-Pierre Léaud ter­mi­née — pro­pose cinquante-quatre textes sur son cinéma, son jeu, quelques sou­ve­nirs de l’acteur et les siens aussi égard à un tel sujet.

Il est fas­ciné par Léaud qui “ne tient pas en place. Quand ce ne sont pas les doigts, les mains, les bras ou le corps entier qui bougent, ce sont les yeux qui regardent à droite à gauche”. Dyna­mique, il incarne natu­rel­le­ment une forme de liberté et par­fois de liber­tin. En lais­sant cou­rir une sorte d’instinct où se cache tou­jours chez lui un fond de détresse. Et ce, des Quatre Cents Coups (1959) à La Mort de Louis XlV (2015). De plus, par son génie un tel artiste marque une sorte d’atemporalité de jeu dans sa technique.

Son che­min vaga­bonde à la façon d’un paci­fique des­trier mais sachant que son désar­roi peut don­ner un ton résolu, bra­vache et presque inquié­tant à son allure qui sug­gère tou­jours un men­tal facé­tieux.

En consé­quence, ces épi­sodes de son par­cours ciné­ma­to­gra­phique vu et revu avancent tou­jours entre hier et aujourd’hui. Léaud prend sou­vent avan­tage sur lui car il sait cou­per court à ces vieilles obses­sions et amours ancil­laires. De son style, demeure tout ce qui est per­mis. Léaud par­vient chaque fois à se défaire puis se refaire, sans cher­cher de vieilles ombres même avenantes.

Le dur désir de durer se trans­forme en son jeu fleur de peau aux aguets, en ordre et en désordre de bataille. Ce fut aussi un mode de vie. Il reste.

jean-paul gavad-perret

Gérard Gavarry, Le Cinéma de Léaud, P.O.L édi­tions, Paris, mai 2024, 112 p. — 15,00 €.