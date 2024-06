Trans­gres­sions

Auteur pro­di­gieux s’exprimant avec la flui­dité d’une res­pi­ra­tion, Jean-Paul Gavard-Perret dévoile, avec Accords des on son hui­tième ouvrage, depuis deux ans de col­la­bo­ra­tion, sous les aus­pices des édi­tions Constel­la­tions. Son style aty­pique, dépourvu d’équivalent, décon­cer­tant – pour ne pas dire sidé­rant dans sa plus pure expres­sion lit­té­raire – éveille l’imaginaire du lec­teur et lui offre une porte entre­bâillée, l’incitant à appor­ter sa propre contri­bu­tion et inter­pré­ta­tion selon l’humeur et la fan­tai­sie de chacun.

Voici des ins­tan­ta­nés mati­naux venus à peine de la tête d’un esprit qui ne sait rien de l’heure. Mis au jour, ils viennent pen­dant le som­meil. Ils s’adressent au visible ou à son contraire. Leurs incon­gruences séman­tiques – sans cher­cher à quelque chose de linéaire – pro­li­fèrent pour le plai­sir. Elles appellent la pro­tec­tion du songe dans un regard de l’aube tout comme dès un cré­pus­cule appesanti.

Ama­lia Achard

Jean-Paul Gavard-Perret, Accords des on, Edi­tions Constel­la­tions, Brive la Gaillarde, juin 2024, 90 p. — 14,00 €.