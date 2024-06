Mimmo Rotella, Exposition

Redé­cou­vrir Mimmo Rotella

Mimmo Rotella fut et reste un des artistes ita­liens majeurs. Né à Catan­zaro en 1918, après ses études plas­tiques, il se ren­dit à Rome et ren­con­tra des artistes de l’avant-garde ita­lienne. Au début de sa car­rière, il uti­lisa des tech­niques pic­tu­rales tra­di­tion­nelles et s’inspira du cubisme, du futu­risme et de l’abstractionnisme puis s’est rap­pro­ché du gra­phisme publi­ci­taire, pour fina­le­ment s’aligner sur les recherches du Pop Art américain.

En résultent des com­po­si­tions frag­men­tées, écla­tées, à l’image de notre ima­gi­naire col­lec­tif. La société de consom­ma­tion est constam­ment bom­bar­dée d’images publi­ci­taires mais son œuvre faire réflé­chir à ce sujet. Dès 1953 il expé­ri­mente, comme Vil­le­glé en France, ses pre­miers décollages-affiches arra­chées aux murs et déchi­rées dans l’atelier. La renom­mée de l’artiste s’accroît très vite par­tout, entre autres à Zurich, Londres, Venise, New York etc. où il ren­contre Andy Warhol.

L’Ita­lien fut fas­ciné par les tech­niques de mani­pu­la­tion et de défor­ma­tion des images uti­li­sées par ce der­nier. Au cours de la décen­nie sui­vante, il conti­nue d’exposer avec les artistes du « Nou­veau Réa­lisme ». Dans les années 1980, mar­qué par son ins­tal­la­tion à Milan, il par­ti­cipa à la série des « blancs » et à la repré­sen­ta­tion de per­son­na­li­tés du cinéma et de la mode. Il exposa alors par­tout dans le monde.

L’artiste n’a jamais cessé d’expérimenter de nou­velles tech­niques jusqu’à sa mort en 2006 à Milan. Paral­lè­le­ment à sa pro­duc­tion artis­tique, Rotella com­posa des poèmes pho­né­tiques, éla­bo­rant en 1949 le « Mani­feste de l’épistaltisme », issu des mani­festes futu­ristes de Mari­netti. De la rela­tion har­mo­nieuse entre l’art et la musique, l’artiste créa une ima­ge­rie qu’il uti­li­sait toujours.

jean-paul gavard-perret

Mimmo Rotella, Expo­si­tion, Grand Palais Éphé­mère, Paris, du 4 au 7 avril 2024.