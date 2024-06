Christoph Bruneel, Quemhrf ! (en manège)

Ma neige

Chris­toph Bru­neel est atten­tif jusque aux hymnes patrio­tiques chan­tés par d’approximatives can­ta­trices ten­ta­trices. Il y a du monde à leur bal­con et en consé­quence bien des adultes errent dès que les cas­tra­trices font la fête à noeud-noeud. Exit tout tan­tra védique. Res­tent en non confor­mité des per­mis­sions séman­tiques, gra­phiques, pho­niques pour la gloire in excel­sis déodo­rants de lard du non-sens et de la magie ver­ba­li­sée par l’outrance.

La fan­tai­sie de vocables d’acier rit. Elle va moins à l’amble qu’à gam­bades chez un galo­pin d’un tel lopin outre-Quiévrain. Urbi et hors bite y ren­contrent des aéro­pages d’inconnu(e)s nu(e)s — ou non. Citons par prin­cipe (ou pis­ton) : Désiré Tri­cot poète pro­lé­taire oublié de jus­tesse, les sœurs Asymp­totes, Planche Piège et ses sept Puces puis une autre aux sept Nabots. C’est là du plus pur sur­réa­lisme belge “mut­tum — ver­bum — lexis ” dit Bruneel.

Il reste réduc­teur de têtes et de fac­to­tum d’humains par mots mis. Reste alors à enton­ner avec lui, en baie molle, la Bra­ban­çonne. D’autres pour­raient être déca­pi­tés devant un car­na­val de dix son­nances. Rabe­lais, décou­vrant un tel his­trion wal­lon des paroles en dégel, se sou­lève de sa tombe. De quoi par­ta­ger avec lui, et pour l’âme qui butine, une bonne bière en un caveau fron­ta­lier de Mouscron.

jean-paul gavard-perret

Chris­toph Bru­neel, Quemhrf ! (en manège), Edi­tions de l’Âne qui butine, Coll. Xylo­phage, Mous­cron (Bel­gique), décembre 2023, 290 p. — 22,00 €.