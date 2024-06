Sudeep Menon & Laura Zuccheri, Kamasutra — De chair et de sang

Quand amour et vengeance…

Sudeep Menon est Indien, ori­gi­naire de Mum­bai. S’il a par­ti­cipé à de nom­breuses struc­tures édi­to­riales de son pays, il pro­pose, avec cet album, son pre­mier scé­na­rio de bande des­si­née sur le mar­ché euro­péen. Il adapte la véri­table his­toire du créa­teur du Kama­su­tra au IIIe siècle en Inde. Il offre, cepen­dant, un récit d’aventures mêlant His­toire, actes et sen­ti­ments amoureux.

Au IIe siècle après J.-C., dans un cha­riot au sein d’un convoi, un vieux brah­mane explique son tra­vail quand ils sont atta­qués par la troupe de Bhai­ravi, la Reine écar­late. Si les sol­dats sur­vi­vants sont exé­cu­tés, les autres voya­geurs sont mis au tra­vail forcé. Quand un garde-chiourme s’en prend à un Intou­chable, le brah­mane inter­vient. Il est frappé et va être tué quand un jeune homme s’interpose. Il vainc le garde. La scène a été sui­vie par Mitra­veni, la géné­rale suprême. Ce jeune homme est mis alors à l’écart et pré­paré pour pas­ser sur la couche de la Reine. Or, celle-ci fait mettre à mort les amants qui ne l’ont pas satis­faite.

La situa­tion est bien connue. Le brah­mane, parce qu’il lui a sauvé la vie, va ensei­gner à Bas­va­raj le fruit de ses recherches, l’art de l’amour. Mais…

Avec un groupe fort étoffé de pro­ta­go­nistes, Sudeep Menon met en scène un récit dans un pays orga­nisé en une mul­ti­tude de petits royaumes, une société féo­dale, où les roi­te­lets se font la guerre par­fois juste pour le « plai­sir ». Des ban­dits s’organisent en bande, de véri­tables petites armées, pour atta­quer les convois, détrous­ser, ran­çon­ner les voya­geurs. Pour­quoi ne pas ima­gi­ner qu’une telle struc­ture occupe dura­ble­ment un territoire !

C’est la plus que talen­tueuse Laura Zuc­cheri qui a été rete­nue pour mettre en images cette his­toire qu’on pour­rait pen­ser sul­fu­reuse. Elle des­sine si bien les corps que la nudité perd un aspect pro­vo­ca­teur, voire licen­cieux, pour n’en conser­ver que la beauté et la plas­tique.

Mais les scènes amou­reuses ne consti­tuent pas l’essentiel de l’histoire même si elles ont une belle impor­tance pour le dérou­le­ment de l’intrigue. La des­si­na­trice montre son savoir-faire avec des décors majes­tueux, des spec­tacles dyna­miques de com­bats, de batailles. Elle couche sur le papier une gale­rie de per­son­nages d’une grande finesse et offre ainsi des planches superbes. Sa mise en cou­leurs est à l’avenant.

Laura Zuc­cheri avait déjà mar­qué les esprits des ama­teurs de beaux des­sins réa­listes avec des séries comme Les Épées de verre, Retour sur Bel­za­gor (Huma­noïdes associés).

Un cahier gra­phique de quatre pages réunit des esquisses des prin­ci­paux acteurs de l’histoire et les pré­sente dans un bref para­graphe. Kama­su­tra, avec sa façon de conju­guer his­toire, sen­sua­lité et aven­ture, est un album qui coche toutes les cases de la réussite.

Sudeep Menon (scé­na­rio tra­duit de l’anglais par Marie-Paule Noël & Quen­tin Fra­chon) & Laura Zuc­cheri (des­sins et cou­leurs), Kama­su­tra — De chair et de sang, Édi­tions Daniel Maghen, mai 2024, 112 p. — 23,00 €.