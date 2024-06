Luc Bénazet, Métamorphiques

L’as stu­dieux

Rien de tel - afin d’initier des méta­mor­phose –que de com­men­cer, dès la par­tie 1, « par­la­fin ». Ce qui n’empêche pas — bien au contraire - «lapro­gres­sion » dans une sorte de mael­strom topo-morphique poé­tique en un jeu de répé­ti­tions et de varia­tions afin de créer des “dura­tions” inven­tées en musique par Mor­ton Fekl­man. Et ce, pour évi­ter le chaos et d’abord quit­ter « lor­nière ». C’est très malin afin d’éviter toute confé­rence poé­tique. Elle est rem­pla­cée par un tête-à-tête entre passé et futur (à imaginer).

Les com­bines métriques optées par Béna­zet sont là pour occu­per le ter­rain du pré­sent mais aussi pour anti­ci­per qui ou quoi pour­rait adve­nir. Les coups de four­chettes lexi­cales (ou leur à peu près) de l’auteur pré­tendent inven­ter une tem­po­ra­lité par­ti­cu­lière plus ou moins pré­cise quant à sa vitesse et arri­vée. Cela sous cou­vert d’astuces où le mixage est de mise.

C’est volon­tai­re­ment confus à cause d’apartés aptes à pilo­ter ces fameuses dura­tions pour les cra­sher. Tout se dis­perse à ce qui arrive ou non puisque l’ensemble reste de l’ordre de la simple proposition.

Le cor­pus se veut brillant pour don­ner à chaque évè­ne­ment ou temps une par­cel­li­sa­tion pro­gram­mée (plus ou moins à la loupe). Ce que l’auteur chiffre n’a rien d’opérationnel volon­tai­re­ment. Après tout un tel type de “dis­cours” devient diplo­ma­tique là où aucune suite ne s’aventure.

Tout reste de l’ordre du mirage : cer­tains auteurs trouvent là une admi­ra­tion. Voire…

jean-paul gavard-perret

Luc Béna­zet, Méta­mor­phiques, P.O.L édi­teur, Paris, 2024, 104 p. — 19,00 €.