Grégory Rateau, De mon sous-sol

Le prix du mépris

A l’abri de son exergue emprunté aux Car­nets de Dos­toïevski (« Parce que je suis cou­pable, enfin, du fait que même si j’étais doué d’une quel­conque gran­deur d’âme, je n’en éprou­ve­rais qu’une dou­leur plus grande à la conscience de son inuti­lité ») ‚Gré­gory Rateau pro­longe son cri de cou­pable (enfin presque).

Se repliant face à la tendre indif­fé­rence du monde, le poète reste le per­clus et le reclus, son « nom traîné dans la craie » et une « son­ne­rie annon­çant la sen­tence sur un air d’injustice». Il éprouve un rejet au côté des pau­més « gros, petits, mal fago­tés » et suit ou plu­tôt subit le cours des pos­ses­sifs et dominateurs.

L’enfer reste son lieu et Vil­lon le hante. Sans renier sa propre enfance, il tente de jouer tous les rôles en voyou mais proche des racailles et minables, mais en vivant solo et en pariant sur l’impossible. C’est pour­quoi un tel livre reste ter­rible en sa légende des per­dants ; le tout en espé­rant des arpents qui hélas res­semblent à des pré­bendes en des fausses hautes plaines. Elles res­tent une ban­lieue exis­ten­tielle là où des « amis deve­nus » du poète médié­val ont fait béné­fi­cier leur tiers d’une cer­taine vio­lence et lâcheté

Jadis bouc-émissaire, le poète écrit en manière de sur­vi­vance face à ceux (parents com­pris) qui l’ont renié une fois chose faite (enten­dons sa propre concep­tion). Ne res­tent que le ridi­cule et la confu­sion, sous l’étau de haine et de peur. Un achar­ne­ment reprend : ce n’est pas for­cé­ment le bon. Mais reste à tenir via la course à pied, le cinéma, etc…

Des bour­reaux, Rateau entend encore le rire ter­rible et mépri­sables de ses propres émo­tions. Le poète a tenté des erreurs. Elles sem­blaient tenir à lui mais les livres l’ont sauvé pour gran­dir face au bruit et la revanche jusque dans son sous-sol où trou­ver l’inspiration. Voire qua­si­ment déses­pé­rer Dieu. Mais « rien n’a changé / en gran­dis­sant / je retrou­vais / les mêmes sil­houettes éplo­rées » autant à la télé que sur des bou­le­vards péri­phé­riques où se croisent divers croyants empa­paou­tés.

Seule solu­tion pour Rateau : être poète mau­dit. Mais qu’importe ! Il espère un jour être aimé ou connu. C’est pour lui d’une cer­taine manière mira­cu­leux. A la fois pour dépas­ser « les liens du sang / pour y mêler une tout autre sueur/ la seule mon­naie encore valable /pour rache­ter tout ce temps perdu ». Alors, poète, encore un effort !

jean-paul gavard-perret

Gré­gory Rateau, De mon sous-sol, édi­tions Tar­mac, jan­vier 2024, 52 p. — 10,00 €.