Carmen Boustani, May Ziadé

Muse de per­sonne ou de tout le monde

Deve­nir muse ne se dis­cu­tait pas pour May Ziadé. Elle ne cher­chait pour­tant rien à gagner ni à mar­cher for­cé­ment en des scé­na­rios amou­reux (enfin presque). Ce qui comp­tait et redonne le sens et le lustre à cette bio­gra­phie est gravé par le sous-titre “la pas­sion d’écrire”. Celle qui fut pour­tant femme pre­mière et pion­nière du fémi­nisme moyen-oriental reste un par­fait écho et pierre d’achoppement d’une future Mar­gue­rite Duras.

Culti­vée et douée pour son style lit­té­raire et poé­tique, elle a mis bien des pen­dules à l’heure même lorsque de sa pas­sion avec le poète Gibran Kha­lil Gibran. Elle brilla de ses feux et de la vie intel­lec­tuelle du Liban comme en Egypte. Sen­sible et lut­teuse, elle épata plus que la gale­rie des let­trés jusqu’à ce qu’elle se retrouve relé­guée — quitte à subir la miso­gy­nie de ses cou­sins — en hôpi­tal psy­chia­trique dont elle a est res­sor­tie brisée.

Carmen Bous­tani nous mène du début à la fin de son voyage. Elle nous fait immer­ger dans sa richesse intel­lec­tuelle, sa psy­ché en sillon­nant ses aven­tures qu’elle tenta d’oublier — enfin presque. Cette femme a changé le temps à tra­vers ses attraits et ses conflits. Son his­toire ici est per­plexe mais elle crève l’écran d’une telle bio­gra­phie. Elle est retrou­vée telle qu’elle fut sans pas­ser par la besogne et donc sans être obli­gée d’être beso­gnée. Elle fut la trans­met­trice non par­fois sans volupté d’une femme de salons lit­té­raires selon une nou­velle culture déga­gée — du moins par­tiel­le­ment — du machisme.

L’écri­ture de May Ziadé était riche d’ ondes et pos­sé­dait quelque chose d’aérien. Le tout avant sa réclu­sion du rapt social. Mais tou­jours seule dans son coin tout comme brillante avec les autres, May Ziadé fut une sorte de Pen­te­côte sans suivre for­cé­ment la règle des tableaux idéo­lo­giques. Elle sut igno­rer les maître, les mon­treurs de morale. Elle fut l’exemple même d’une femme « de classe » sans jamais se résoudre à être ali­gnée même si fina­le­ment ce fut son prix à payer.

Grâce à Car­men Bous­tani, May Ziadé est donc rame­née jusqu’à nous. Prise d’émotion, une telle femme sut la trans­cen­der par son écri­ture. Lisant au petit matin jusqu’au soir, elle admi­rait la beauté, l’intelligence et l’amour, prête à sinon se perdre du moins le subir. Mais par une telle bio­gra­phie nous sen­tons sa cha­leur. A sa façon,elle revient nous revi­si­ter. Pas de doute, elle est bien ici : imaginons-la à sa manière la déesse, toute neuve née de l’écume pour nous écrire (par per­sonnes inter­po­sées – princes maro­cains ou autres com­pris). Le tout en lieu et place de sa vie si belle et si tra­gique.

Il faut décou­vrir une telle femme d’exception. Sa bio­graphe aussi.

jean-paul gavard-perret

Car­men Bous­tani, May Ziadé, Edi­tions des femmes – Antoi­nette Fouque Paris, juin 2024, 320 p. — 24,00 €.