Jean-Yves Le Naour, 1929 1935 — La crise

Sept années cruciales !

Il fai­sait beau ce 24 octobre 1929, à New York. L’Histoire défi­nit ce jour comme le Jeudi Noir, le Krack bour­sier aux consé­quences mon­diales. Mais cette catas­trophe finan­cière n’est pas arri­vée aussi bru­ta­le­ment. Des signes annon­cia­teurs, que per­sonne ne vou­lait voir, appa­rais­saient. Mais c’est ce jour-là que tout s’est emballé, que des for­tunes ont fondu, voire dis­paru. L’effondrement des cours va se pro­duire dès le mer­credi et conti­nuer jusqu’au mardi 29 octobre. Et, comme un tsu­nami, les vagues fatales se sont pro­pa­gées sur les éco­no­mies.

En Europe, ce qui est frap­pant, c’est la désin­vol­ture avec laquelle les bour­si­co­teurs prennent la chose. Mais ce sont l’Allemagne et l’Angleterre qui vont être les pre­mières à souf­frir. La pre­mière, parce que les USA ont besoin de rapa­trier les capi­taux enga­gés dans le pays, capi­taux indis­po­nibles sans dom­mages. La seconde, parce que puis­sance com­mer­ciale, elle est frap­pée dure­ment par la fer­me­ture des mar­chés. La France, de par son orga­ni­sa­tion éco­no­mique, va résis­ter quelques temps avant d’être empor­tée à son tour. Et c’est elle qui met­tra le plus de temps à remon­ter la pente parmi les pays industrialisés.

L’his­to­rien décline la chro­no­lo­gie des faits, les acteurs plus ou moins heu­reux de l’époque, les mesures prises pour pal­lier les effets dévas­ta­teurs. C’est l’explosion du chô­mage, la pau­vreté, la pro­duc­tion au ralenti. Il raconte les effets de cette grande dépres­sion, puis les consé­quences induites. Par exemple, la perte colos­sale pour la France, les indem­ni­tés de guerre que doit payer l’Allemagne. Il faut se sou­ve­nir que la quasi-totalité des com­bats, donc des des­truc­tions ont eu lieu sur le ter­ri­toire fran­çais pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale. L’Angleterre, pour son com­merce, a besoin de l’Allemagne et va tout faire pour dimi­nuer dras­ti­que­ment le mon­tant de la dette allemande.

C’est l’arrivée d’Hitler au pou­voir le 30 jan­vier 1933 et le réar­me­ment de l’Allemagne, la pro­messe de recon­quête des Sudètes, de l’Autriche… Les expan­sion­nistes japo­nais enva­hissent le Mand­chou­rie. L’Italie, sous la férule de Mus­so­lini, lance la conquête de l’Éthiopie… La SDN (Société des Nations) est impuis­sante face à ce défer­le­ment, elle ago­nise comme ago­nise aujourd’hui l’ONU. En URSS, sous la cra­vache de Sta­line, les effets de la col­lec­ti­vi­sa­tion se font sen­tir. C’est un échec qui va débou­cher sur la famine rouge. Le dic­ta­teur veut conti­nuer à expor­ter des céréales pour faire ren­trer des devises mais la pro­duc­tion s’effondre. Il prendre des mesures qui vont condam­ner à mort des dizaines de mil­lions d’humains.

Toutes les ambi­tions paci­fistes des années 1920 se heurtent à cette fré­né­sie d’envahissements. Tout est prêt pour un nou­vel embrasement.

Dans ce nou­veau volume de sa colos­sale fresque du XXe siècle, Jean-Yves Le Naour étu­die ces six années cru­ciales, en brosse un pano­rama exhaus­tif. Comme à son habi­tude, il a mené un tra­vail docu­men­taire pro­di­gieux. Il livre des expli­ca­tions, donne les posi­tions des acteurs poli­tiques et éco­no­miques de cette époque, dans toutes les grandes puis­sances. Il détaille, puise aux meilleures sources pour expo­ser les faits d’une façon claire. Il est, sans conteste, un des meilleurs his­to­riens de notre époque, sachant pré­sen­ter de manière adé­quate, lisible, acces­sible, le passé. La lec­ture de ce livre est aussi attrayante que celle d’un thriller.

Cet ouvrage est à lire abso­lu­ment pour évi­ter que, pen­dant la décen­nie des années 2020, les mêmes erreurs se reproduisent.

serge per­raud

Jean-Yves Le Naour, 1929 1935 — La crise, Édi­tions Per­rin, mai 2024, 400 p. — 25,00 €.