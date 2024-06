Anaëlel Clot, Germinations Ruminations

Satori

Ces des­sins à la plume et à l’encre sont créés par Anaëlle Clot. Ils repré­sentent des végé­taux tra­cés avec finesse, atten­tion et inquié­tude. Tout est pré­cis et ailé même si nous entrons en un sous-bois d’émerveillement. Existe sur­tout une émo­tion tein­tée de tris­tesse face à un monde sublime mais qui semble perdu.

La ligne d’une telle artiste explore les struc­tures de la nature et du vivant. S’y com­plètent des tex­tures et par­fois des mots des­si­nés et cachés dans une approche, cette approche dont le concept d’ornementation prend une figure par­ti­cu­lière dont l’homme lui-même semble s’effacer.

Chaque des­sin devient sidé­rant au moment où la nature naît mais peut mou­rir en ce chant des formes que l’artiste invente à la juste mesure de son souffle. Il est comme à la source de la source pour don­ner une manière régé­né­rante de voir et de rece­voir le monde là où l’originalité des oeuvres sou­lève le car­can des habi­tudes.

En ce sens, Annaëlle Clot conti­nue d’entretenir une rela­tion native avec un point de calme en soi comme dans le monde. Et une telle oeuvre devient une ins­pi­ra­tion pro­fonde pour les temps pré­sents. En de tels tra­vaux, l’énergie s’accorde à la jus­tesse du vivant dans cette coïn­ci­dence que les adeptes du Zen nomme “satori”.

jean-paul gavard-perret

Anaëlle Clot, Ger­mi­na­tions Rumi­na­tions, cahier de des­sins, art&fiction, col­lec­tion Sonar, Lau­sanne, juin 2014, 64 p. — 19,00 €.