Monica Carocci, Equilibri

Narra­tions d’équilibre

Monica Carocci uti­lise le médium pho­to­gra­phique pour créer des images qui trans­fi­gurent la réa­lité. Cette der­nière est décou­verte dans une dimen­sion à la fois d’indétermination mais aussi d’équilibre afin de déma­té­ria­li­ser par­tiel­le­ment l’apparence.

L’artiste inter­vient sur le néga­tif noir et blanc. Elle applique lors du déve­lop­pe­ment et du tirage des mani­pu­la­tions, des abra­sions, des rature et des varia­tions de cou­leurs, pour obte­nir un résul­tat qu’elle défi­nit comme « la pro­jec­tion de ma pen­sée, dans la chambre noire ».

Si, à l’origine, la pho­to­gra­phie « méca­ni­que­ment » devint le chaî­non de sub­sti­tu­tion à la pein­ture de pay­sage et de por­trait, avec Monica Carocc elle ne s’intéresse pas à une fidé­lité du réel par son lan­gage spé­ci­fique qui n’appartient qu’à lui.

Proche d’une nou­velle forme du pic­to­ria­lisme, une telle pho­to­graphe s’intéresse moins aux situa­tions pour ce qu’elles sont que pour ce qu’elles paraissent. Le tout dans un trai­te­ment par­ti­cu­lier de la lumière : elle n’est jamais don­née comme favo­rable. Les tech­niques spé­ci­fiques de Carocci obtiennent une lumière à la fois vive et dif­fuse, tami­sée par des effets de brumes qui dirigent le réel vers le rêve.

La tra­di­tion de la posi­tion du corps, de la culture et de la société est revi­si­tée autant avec un enchan­te­ment char­meur qu’avec une dis­tance cri­tique. Les êtres y sont par­fois presque noyés dans leur décor. Emane un étrange effet de proxi­mité et d’éloignement, de com­pli­cité et de mise à dis­tance en une cer­taine froi­deur majes­tueuse.

L’artiste turi­noise trouve une proxi­mité avec la théâ­tra­li­sa­tion entre la pho­to­gra­phie et son sujet qui reste floue. Mais la pre­mière, para­doxa­le­ment, s’émancipe dans tout un nou­veau jeu de balan­ce­ment et d’harmonie.

jean-paul gavard-perret

Monica Carocci, Equi­li­bri, Col­le­zione Donata Pizzi, 2024.