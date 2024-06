Thibault Biscarrat, Maeslstrom. Règnes et métamorphoses

Un souffle continu

Citant de Saint-John Perse ces mots : “Et puis vinrent les neiges, les pre­mières neiges de l’absence, sur les grands lés tis­sés du songe et du réel”, Th. Bis­car­rat ne cesse d’explorer les muta­tions d’un monde habité. Reste à faire tou­jours la part du lion que Bis­car­rat sou­ligne : « Les secrets abondent sur le corps de l’été. L’œuvre fou­droie le néant ».

N’existe jamais, chez celui qui ne peut vivre sans écrire, l’opposition Connais­sance et Jouis­sance, été et hiver, hier et demain, terre ou ciel. Ici, le Mael­strom n’est pas une soupe. Il part des émo­tions pour joindre la trans­cen­dance. Preuve qu’il ignore le néant tant « l’âme est consub­stan­tielle à la créa­tion » est une élévation

Chaque livre de Bis­car­rat — et avec celui-ci plus que jamais — crée un inter-monde ou son nou­veau « tissu » redis­tri­bué en mor­ceaux de codes méta­phy­siques et poé­tiques , des modèles ryth­miques, des nar­ra­tions « pures » hors de leurs gonds. Son nou­veau livre est donc, un pas non au-delà, mais une suite de résur­rec­tions.

La poé­sie touche non « au » mais « le » réel. Elle le méta­mor­phose car ses secrets sans l’auteur res­te­raient cachés ou orphe­lins. D’où la néces­saire arro­gance et la reven­di­ca­tion de la beauté dont chaque image offre la jouissance.

Ce livre réus­sit un accom­plis­se­ment dans une « per­ver­sion » (clin d’œil chers lec­trices et lec­teurs !) orphique du monde en les élé­ments rete­nus comme des défis capables d’engendrer une lec­ture dif­fé­rente de ce qui est. Ici se pénètre un deve­nir, déplacé, extrême jusqu’à une forme de vide impré­vi­sible.

Se créent des conno­ta­tions inat­ten­dues dont la signi­fiance, contrai­re­ment à la signi­fi­ca­tion, ne sau­rait donc se réduire à la com­mu­ni­ca­tion, à la repré­sen­ta­tion. Mael­strom pro­pose une pro­jec­tion qui ignore le fan­tas­ma­tique au pro­fit de l’énigme par les effets de struc­tures d’une pen­sée là où pour­tant le monde se déplace, se dévie et se perd mais se retrouve.

Le texte monde devient le champ de cette redis­tri­bu­tion énig­ma­tique qui fait du réel un « roman ». C’est aussi un vaste chant d’amour qui se pour­suit proche de la nature et du «Ciel». Le Verbe d’encre y tour­noie sans fin et la mélo­die scin­tillante de Bis­car­rat l’incarne .

jean-paul gavard-perret

Thi­bault Bis­car­rat, Maesl­strom, règnes et méta­mor­phoses, Ars Poe­tica, mai 2024, 88 p. — 18,00 €.