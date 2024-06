Jean-Claude Bélégou, Portrait d’Apolline

Histoire d’eau

Ce film mélange un roman, une auto­bio­gra­phie par­tielle voire cachée dans ce qui tient d’un acte d’amour intime. Mais c’est avant tout une his­toire d’eau qui attire les deux protagonistes-amants.

L’homme écrit, de longues lettres (lentes à par­ve­nir pour cause d’éloignement du couple. La femme attend ces lettres, les lit et relit sou­vent, par­fois, à haute voix dans ce film. Les deux se sont tou­jours beau­coup écrit. Elle non car elle ignore com­ment atteindre celui qui ne revient jamais.

Ce por­trait ciné­ma­to­gra­phique de Péné­lope et Ulysse est axé sur la quo­ti­dien en suite de séquences scé­na­ri­sées avec de larges marges d’improvisation, pré­cise Bélé­gou. Mais c’est aussi un tête-à-tête pas­sionnné avec la comé­dienne, Chloé Lin­dau. L’artiste la filme et sa pré­sence est par­fois en voix off dans ce dia­logue avec la comé­dienne et les lettres reçues. “Elles sont reprises de ma cor­res­pon­dance lors de mon séjour de créa­tion dans le Grand Nord en 1992 » indique Bélégou.

La dérive de L’amant d’Apolline a démarré pour que celui-ci se perde “au nord du nord”. Les deux sépa­rés sont com­plices et insé­pa­rables. Avant de par­tir, l’homme a fêté le tren­tième anni­ver­saire d’Apolline. Depuis, elle se retrouve seule dans une grande bâtisse confiée par le voya­geur ailé. Elle s’acquitte du quo­ti­dien, endor­mie, éveillée, rêveuse pour se remé­mo­rer leurs moments jadis partagés.

Néan­moins, l’eau, demeure « comme un miroir, et un lieu de noyade aussi. Elle y noie ses angoisses”. Existe quelque chose de la mort en son atti­rance. Reste à savoir si le « héros » revien­dra. D’où le lyrisme de telles images sans jamais d’emphases super­fé­ta­toires.

Nous assis­tons à une célé­bra­tion du côté du mythe, de l’hymne de l’eau ori­gi­nelle mais où le néant fas­cine. Mais sur son bord, il est devenu paroles. Les amants sépa­rés attendent un retour pour que s’accomplisse un mys­tère com­posé face au réel de visions noc­turnes. Chaque spec­ta­teur écoute pen­dant ce film des phrases. Il tra­verse le temps dra­ma­tique et agran­dit en lui-même et comme chez les pro­ta­go­nistes (l’un absent, l’autre pas) la sen­sa­tion d’existence.

jean-paul gavard-perret

Jean-Claude Bélé­gou, Por­trait d’Apolline, film (1h 30), 2024, voir le site de l’artiste.