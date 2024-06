Fosca, Cara luna(exposition)

Du rêve à l’inconscient

La fas­ci­na­tion de Fosca pour les étoiles ne se tra­duit pas par la simple illus­tra­tion de phé­no­mènes astro­no­miques ou de figures astro­lo­giques tra­di­tion­nelles. La voûte céleste devient pour l’artiste une toile de fond afin d’y pro­je­ter des espoirs, des sou­ve­nirs, des peurs, des rêves et des désirs.

Toute cette approche contient une réflexion auto­bio­gra­phique et ses oeuvres peuvent être consi­dé­rées comme “des psy­cho­gra­phies de ses humeurs”. La voûte de ciel per­met la pré­sence de sa et ses mémoires.

Les per­son­ni­fi­ca­tions ori­gi­nales des corps célestes deviennent des images sym­bo­liques riches de déli­ca­tesse et d’ironie liées à des expé­riences vécues. Tou­te­fois, une dimen­sion occulte favo­rise le rêve et l’introspection, condui­sant à la décou­verte de l’artiste et de nous-mêmes. “Le mou­ve­ment constant des vagues était devenu mon ter­rain, mon nou­vel équi­libre” rap­pelle Fosca.

Ses onze pein­tures et un groupe de des­sins, pré­sen­tés pour la pre­mière fois, révèlent un plein déve­lop­pe­ment créa­tif. En scru­tant le ciel étoilé, l’artiste nous situe face à une éten­due de mer ondu­lée par les vagues. C’est un domaine qui appar­tient au monde du rêve et de l’inconscient.

jean-paul gavard-perret

Fosca, Cara Luna, Maja Arte conem­po­ra­nea, Rome, du 30 Mai au 20 Juillet 2024.