Stanislas Petrosky, L’affaire de l’île Barbe

Une bien mys­té­rieuse affaire…

Ce roman est le pre­mier tome d’une série poli­cière his­to­rique, riche­ment docu­men­tée, qui dévoile les débuts de la méde­cine légale moderne dans le Lyon de la fin du XIXe siècle.

En jan­vier 1881, Ange-Clément arrive à l’aube à la morgue flot­tante de Lyon, amar­rée sur le quai de l’Hôtel-Dieu. Un paquet apporté par un maraî­cher de Saint-Rambert attire son atten­tion. Compte tenu de la taille, il pense qu’il contient un enfant. Or, il s’agit du tronc d’une femme dont les jambes ont été sec­tion­nées.

Ange-Clément, après une vie très mou­ve­men­tée, est devenu l’assistant du pro­fes­seur Alexandre Lacas­sagne, un méde­cin judi­caire. Les consta­tions menées par Lacas­sagne et son col­lègue Henry Cou­tagne, ne per­mettent pas d’identifier cette femme. C’est Morin, le com­mis­saire chef de la Sureté, assisté de Jacob, un sous-inspecteur, qui est offi­ciel­le­ment en charge de l’enquête. Mais Ange-Clément va suivre leur tra­vail tout en cher­chant, lui aussi, à mener des inves­ti­ga­tions propres à faire inno­cen­ter des indi­vi­dus accu­sés à tort par les poli­ciers. Et cette affaire va déchaî­ner les passions…

Ce nou­veau per­son­nage, Ange-Clément Huin, entre dans la lit­té­ra­ture comme témoin d’affaires plus ou moins abou­ties, mais sur­tout pour éclai­rer les recherches et les pro­grès que des méde­cins ont per­mis de faire à la méde­cine légale.

Ange-Clément, qui a emprunté cette iden­tité à un ami décédé, après des années dif­fi­ciles où d’apprenti il est devenu un voyou, de ceux qui ont été appelé des Apaches, s’est vu offrir, pour avoir sauvé la vie de Lacas­sagne, de chan­ger de vie deve­nant comme un étu­diant en méde­cine. Il va cou­vrir des car­nets de notes sur les affaires qu’il va suivre avec le méde­cin et en faire la publi­ca­tion alors qu’il est âgé.

Avec le dérou­le­ment des inves­ti­ga­tions de toutes natures sur l’Inconnue de l’île Barbe, affaire authen­tique, le roman­cier décrit les débuts de la méde­cine légale, les apports tech­niques des deux prin­ci­paux acteurs de ces pro­grès qu’ont été Alexandre Lacas­sagne et Henry Cou­tagne. À tra­vers le regard de son héros, il va détailler les méthodes d’investigations, les recherches la hargne des poli­ciers qui veulent un cou­pable. Mais la morte, cette femme de trente-cinq qua­rante ans, res­tera une incon­nue.

Il relate le défilé du public qui venaient voir les cadavres, cer­tains à la recherche d’un proche dis­paru, les autres par pure curio­sité morbide.

L’affaire est com­plé­tée par une étude éru­dite du doc­teur Amos Frappa où il pré­sente l’historique des méthodes poli­cières et médi­cales, reve­nant, à tra­vers les docu­ments de l’époque sur cette affaire res­tée sans solu­tion. Quelques pho­tos authen­tiques com­plètent de belle manière le dos­sier.

Un roman pas­sion­nant pour l’aspect his­to­rique sur les pra­tiques tant poli­cières que de méde­cine légale et pour les inves­ti­ga­tions divers racon­tées avec verve et un cer­tain humour.

serge per­raud

Sta­nis­las Petrosky, L’affaire de l’île Barbe, Folio Poli­cier n° 1016, avril 2024, 208 p. — 8,30 €.