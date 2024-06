Christophe Mahy, Au bout du compte suivi de L’âme au large

L’inti­ma­tion

Habi­le­ment, Chris­tophe Mahy semble prou­ver que en res­ter au rien per­met non seule­ment de s’y faire une santé mais d’éviter de tom­ber dans le piège d’ une béa­ti­tude ima­gi­nable. Mais c’est une superbe feinte : celle de mon­trer que, sous pré­texte qu’il y a une grande lim­pi­dité à n’être plus , l’être pèse de tout son poids.

Dès lors, l’auteur fran­chit les limites, on rejoint cette dimen­sion où le mot devient tache ou trou noir. Il ne s’agit donc pas d’une sor­tie mais de se fon­der dans le lieu où nous sommes : au-delà de la fron­tière du temps où il ne s’agit plus de le par­ler mais de le gueu­ler parce qu’il a encore quelque chose d’intéressant à dire et à mon­trer. En redou­blant d’humilité, il faut l’affronter puisqu’on ne pour­rait jamais le dépasser.

Il y a va en un tel livre d’un consu­ma­tum d’un bord d’ombre, du tissu tem­po­rel si fin qu’il tombe en pièces. Reste à trou­ver les mots. Miner la repré­sen­ta­tion, la mémoire, la langue. Évi­tant le récit, cher­chant encore les indices, les traces, le poète est en quête du silence qui parle encore le silence.

Sur­gissent en ses voyages la ren­contre impos­sible, le seuil infran­chis­sable, le désir du par­tage mais, aussi, le néces­saire écart de plu­sieurs lieux. Il s’agit alors de pas­ser donc non sous silence, mais dedans. Recou­rir à l’innommable, ne plus faire une croix des­sus mais voir ce qu’il cache.

L’auteur tire du noir les flots ram­pants, les arcs lorsque la peau creuse le corps dans l’inflexion des voix qui se sont tues. Il lui appar­tient — et nous en écho — de rem­plir ce creux, ce vide. C’est là trou­ver les mots qui ignorent tout autant qu’ils dévoilent. C’est le cri même de l’être.

Il faut s’engouffrer quel qu’en soit le prix : choi­sir de ne pas se taire, de ne plus enter­rer l’âme et de pro­fi­ter de son che­min. Il engendre une abso­lue nécessité.

jean-paul gavard-perret

Chris­tophe Mahy, Au bout du compte suivi de L’âme au large, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, 2024, 144 p. — 16,00 € .