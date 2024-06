Danielle Mémoire, Noms, prénoms, titres et sobriquets

Le grand ouf !

Danielle Mémoire veut créer l’éloge d’une cer­taine igno­rance ou d’un savoir obs­cur. Nous avons ici accès à une ques­tion dont l’auteur veut résoudre des degrés de créance, repères et réfé­rences ouvertes en exergue par les mots de Mon­taige : “Quelque diver­sité d’herbe qu’il y ait, tout s’enveloppe sous le nom de salade. De mesme, sous la consi­de­ra­tion des noms, je m’en voy faire icy une gali­ma­frée de divers articles.” Le tout pour dis­cu­ter d’un tel objec­tif au pre­mier échec.

Qu’on se ras­sure : tout garde un goût d’un cer­tain “Revenez-y” et d’un bon “v’nez y voir” en un tel rap­port d’expertise. Il com­porte dans les der­nières pages un tracé sur plan des «limites du ter­rain pro­posé à l’habitation », auquel ne cor­res­pond pas celui qui figure dans l’état des lieux en un tel gali­ma­tias iro­ni­que­ment pro­grammé. Des per­son­nages et fan­tômes sur­gissent (noms, pré­noms, titres et sobri­quets — for­cé­ment) dans ce vingt et unième livre.

En eux se retrouve ce que Danielle Mémoire appelle le « Cercle de lit­té­ra­ture appli­quée » dont la fonc­tion serait de com­po­ser et sur­tout de dis­cu­ter — par­fois non sans aigreur– le livre même que l’on est en train de lire. Et l’auteure de pré­ci­ser que les membres d’un tel Cercle “res­tent tou­jours les mêmes à de légères varia­tions près, prin­ci­paux per­son­nages des fic­tions qu’ils our­dissent, trans­forment, déplacent, effacent.”

D’autant qu’à chaque livre de l’auteure cor­res­pond une forme par­ti­cu­lière : celle bien sûr des sus-dits noms, pré­noms, titres et sobri­quets. Mais elle ramène à l’acrostiche où les ini­tiales de chaque vers, lues dans le sens ver­ti­cal, com­posent un nom ou un mot-clé. La suite des pre­mières lettres des para­graphes com­pose ici, dans l’ordre alpha­bé­tique, les nomen­cla­tures.

L’auteure facé­tieuse et brillante per­met de retrou­ver les noms de ses per­son­nages et de poser des thèmes et varia­tions qui font écho aux livres qui pré­cèdent : soit ceux qui ébauchent des fic­tions, soit quelques uns qui se donnent à lire “comme des manières d’aphorisme, sou­vent avec humour.”

D’où bien des suites de dis­sy­mé­tries de tels impor­tuns dont la pré­sence elle-même est dou­teuse… Le tout grâce à une pro­cras­ti­na­tion appuyée. Mais ses bien­faits repoussent toute idée de devoir accom­pli. Ce qui sup­prime tout sen­ti­ment de faute mais sou­ligne un sou­la­ge­ment et une joie.

Quant au lec­teur, il ne lit pas for­cé­ment ce qui lui a sem­blé vul­gaire et même idiot. Néan­moins et para­doxa­le­ment, tout est écrit par une si bonne écri­vaine. Elle ren­verse tout ver­sant logique qu’elle défi­nit “éthico-sentimental, ou quelque chose dans ce genre.”. Dès lors tout est pos­sible jusqu’à quelque chose qui est la réa­lité — du moins, plus que ne sont de telles fantasmagories.

Alors à cha­cun son Ouf ! car il est pos­sible. Ainsi, que deman­der de plus ? L’interrogation est non seule­ment de mise mais obligée !

jean-paul gavard-perret

Danielle Mémoire, Noms, pré­noms, titres et sobri­quets, P.O.L édi­teur, Paris, 2024, 160 p. — 18,00 €.