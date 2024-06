Gérard Haller, Nous qui nous apparaissons

Vene­zia traviata

Gérard Hal­ler crée la pos­si­bi­lité fra­gile de refaire un monde sous le joug des menaces cli­ma­tiques et poli­tiques. L’auteur cherche le « par­tage des souffles ». Sa poé­sie offre un recours en trou­vant la faculté d’ouvrir à tout ce qui est autre, étran­ger, non appro­priable et désastreux.

Mais prendre peur n’est pas la seule manière de s’interroger sur la part du risque. Nous devons nous enga­ger. C’est pour­quoi a poé­sie des trois textes de ce livre ne cherche pas à com­bler un vide, à épon­ger un manque ou une frustration.

L’auteur se veut “cli­nique” contre tout ce qui vise la vie cou­rante. Une telle inter­ro­ga­tion est capi­tale. Elle se refuse à tout ima­gi­naire “roman­tique”. La poé­sie face à la méca­nique et phy­sique du désastre devient une sorte de guide osten­ta­toire à l’exacerbation d’une plé­ni­tude du corps, des corps.

Reste l’attouchement de la langue. Il devient la barque contre la mort mais non pour voguer sur l’Achéron. Cet esquif entre­prend un mou­ve­ment inverse dans ce que nous nom­me­rons Vene­zia Tra­viata.

jean-paul gavard-perret

Gérard Hal­ler, Nous qui nous appa­rais­sons, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, mai 2024, 64 p. — 15,00 €.