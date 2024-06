Peter Lipmann, A Master of Photography (exposition)

Esse est percipi

Peter Lipp­mann — ori­gi­naire de New York, basé à Paris — apporte un tra­vail dis­tin­gué, mar­qué par une approche unique qui trans­cende la pho­to­gra­phie tra­di­tion­nelle. La clarté de chaque mes­sage ico­no­gra­phique volon­tiers mini­ma­liste est fon­dée sur chaque détail ciselé, d’abord dans la pho­to­gra­phie de nature morte mais aussi dans le por­trait et le pay­sage. L’ordinaire est trans­formé en extra­or­di­naire – ce qui d’ailleurs a capté l’attention de marques de luxe (Lou­bou­tin, Car­tier, Piguet, etc.)

Les situa­tions dans son œuvre jouent des formes et des espaces sans pour autant struc­tu­rer le tout dans le simple but de la repré­sen­ta­tion. L’artiste extrait du monde froi­deur ou aban­don pour atteindre un sens céré­mo­niel mais sans ambages.

L’œuvre garde comme ori­gine son mou­ve­ment vital. Elle fait lever un monde dans la grotte men­tale par l’émotion tra­vaillée, ser­tie, déve­lop­pée. Celle-ci pos­sède la puis­sance de recour­ber le néant en créant des seuils fran­chis­sables vers ce que l’on peut appe­ler une forme d’espoir au sein des abîmes creu­sés au fil du quotidien

jean-paul gavard-perret

Peter Lip­mann, A Mas­ter of Pho­to­gra­phy, Gale­rie Gad Col­lec­tion, Paris, Du 15 mai au 7 juillet 2024.