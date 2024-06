Gian Marco Sanna, Paradise

Le rouge pour tout voir

Para­dise est une série “apo­ca­lyp­tique” où le monde n’apparaît qu’en trois nuances : noires, rouges et blanches. S’y croisent plantes étranges, ani­maux sau­vages et quelques âmes errantes. Le pho­to­graphe de Rome inter­roge par cet angle “nos ten­dances auto­des­truc­trices et nous aver­tit : sans chan­ge­ment, notre pla­nète court à sa perte” écrit G-M Sanna.

Pour lui et dès l’adolescence, la pho­to­gra­phie était un moyen de s’évader. Mais elle est deve­nue néces­saire pour expri­mer ce qui lui tient à cœur — entre autres la situa­tion éco­lo­gique déplo­rable de Rome.

Travailler de nuit, avec le flash, apporte d’autres niveaux d’intensité, selon la direc­tion de la lumière.“Si bien que j’ai eu de plus en plus de mal à cap­tu­rer mes sujets de jour” écrit-il. Mais pour Para­dise, c’est une autre his­toire : se déta­cher du réel par le filtre rouge per­met de révé­ler ce qui demeure invi­sible à l’œil nu.

jean-paul gavard-perret

Gian Marco Sanna, Para­dise, Art­phi­lein Edi­tions, 2024, 90 p. — 38,00 €.