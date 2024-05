Marcia Resnick, Re-visions

Educa­tion sentimentale

En 1975, Mar­cia Resnick est vic­time d’un acci­dent de voi­ture. Sa vie est pas­sée devant elle. Dès son séjour à l’hôpital, elle s’est remé­mo­rée tout ce qui l’a mal­me­née en ce lieu. Elle a d’abord écrit et des­siné des images en vue d’un livre. Poi­gnant et iro­nique, cette auto­bio­gra­phie se méta­mor­phose par les pho­to­gra­phies que l’artiste compose.

Elle y met en scène l’adolescence fémi­nine par une revi­sua­li­sa­tion de mémoire de sa condi­tion d’alors et de ses fan­tasmes là. Textes et images se répondent dans une nar­ra­tion dont la pre­mière édi­tion avait séduit Andy Warhol et Allen Gins­brg. Plus de 40 ans après, son amie “Bad” Lydia Lunch, salue cette deuxième édi­tion où la per­ver­sion pointe tou­jours de manière déli­cieuse dans les affres nais­santes de la jeunesse.

Le corps lancé, au lieu de s’imbriquer dans un autre, vaque au fil des jours sans for­cé­ment dis­cer­ner et com­prendre ce qui aurait pu le faire agir. Le tout dans un état éro­tique déplacé. Tout semble pro­cé­der d’un éros imper­son­nel, har­mo­nieu­se­ment inclus dans le fais­ceau des forces qui fusent de gré ou de force.

L’artiste rejoint suf­fi­sam­ment le régime phé­no­mé­nal qui dépas­sait ses propres condi­tion­ne­ments et en tenant compte de ses par­ti­tions visuelles. Elles régissent notre espèce pour avan­cer une fois de plus.

jean-paul gavard-perret

Mar­cia Resnick, Re-visions, Edi­tion Patrick Frey, Zurich, 2023, 104 p. — 52,00 €.