Gazouiller

Qu’est-ce que la poésie ?

Le lan­gage poé­tique veut l’impossible et tente plu­tôt de nom­mer d’innommables dieux et inlo­ca­li­sables lieux (Enfer, Para­dis, Pur­ga­toire). C’est une sorte de manie. Qui se dit poète est dif­fi­cile de s’en gué­rir. Résis­tant au logos et à la conscience, il fait ses besoins de poé­sie avec usages aussi pro­gram­més que prag­ma­tiques par le trou du langage.

De ses vers, des ruses ver­bales fabriquent ce qui sans lui ne se laisse voir. Tel un cycliste des mots, saluons ses efforts sonores, ryth­miques, et res­pi­ra­toires en feuille morte ou un «jour­nal » loin des chro­nique du tri­vial (bobos, cures, coliques, etc). Pudique, il apla­tit ses zig­zags ortho­gra­phiques non sans risque des cla­quages que fait sa langue lorsqu’il gra­vit un nou­vel espace temps.

Certains estiment qu’il roule sur les jantes avec pince au pan­ta­lon voire les hur­le­ments du boyau. Mais, croyant même répondre à l’infini, il laisse tota­le­ment ouverte la ques­tion de son inuti­lité afin que l’usage s’en éta­blisse sans autre fina­lité que vapo­ri­ser ses der­niers pou­voirs forts en sen­teurs mais peu éclairés.

jean-paul gavard-perret



Photo Sarah Punt