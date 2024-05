Exposed Torino Foto Festival, New Landscapes

Chimères et vérités

La ville de Turin est un lieu névral­gique. Elle devient la véri­table plaque de la pho­to­gra­phie grâce à son nou­veau fes­ti­val : le Expo­sed Torino Foto Fes­ti­val. Une ving­taine d’expositions dans cer­tains des lieux de la ville montre la créa­ti­vité. Le thème du fes­ti­val est cette année “Nou­veaux Pay­sages” par de nom­breuses pos­si­bi­li­tés d’explorations.

Elles per­mettent d’illustrer l’évolution de la pho­to­gra­phie aujourd’hui par les ten­dances actuelles pré­sen­tées par Sal­va­tore Vitale et Menno Liauw, direc­teurs artis­tiques de ce fes­ti­val. Celui-ci incite à réflé­chir et inter­ro­ger l’une des prin­ci­pales fina­li­tés de l’art. Y émergent dif­fé­rents lan­gages, tech­niques et expérimentations.

Le monde est vu dans une pers­pec­tive “ver­ti­cale” . Elle casse le sens com­mun de la vision. S’y explorent la ten­sion entre homme, nature et tech­no­lo­gie, la per­cep­tion spa­tiale et des outils optiques. Le tout avec des œuvres de pion­niers. Ils enquêtent par dif­fé­rentes façons sur les moyens de reve­nir au pay­sage par des pro­ces­sus diver­si­fiés de la construc­tion de l’image.

jean-paul gavard-perret

Expo­sed Torino Foto Fes­ti­val, New Land­scapes (Nou­veaux Pay­sages),Turin, mai-juin 2024.