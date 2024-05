Choses et autres

Alfredo Aceto est un artiste plas­ti­cien ita­lien né à Turin et vivant à Genève. Sa pra­tique artis­tique mêle les tech­niques du cinéma, de l’installation, de la per­for­mance, du texte et de la sculp­ture, pour une œuvre mar­quée par les thèmes du corps mas­cu­lin et de la bio­gra­phie. Les objets qu’il pro­duit sont des traces, des élé­ments fonc­tion­nels pour la construc­tion de l’espace où les fron­tières sont floues entre sa chro­no­lo­gie per­son­nelle et la chro­no­lo­gie collective.

Son tra­vail naît de la volonté de créer un lieu où se mêle­raient les dif­fé­rentes strates d’une forme linéaire du temps d’où émergent des signes d’âges dif­fé­rents. Alfredo Aceto nour­rit cette recherche impré­gnée par sa psy­ché d’états latents en s’interrogeant sur lui-même et, plus géné­ra­le­ment, sur l’ego de chaque per­sonne. Les rai­sons de ses créa­tions ouvrent la vie, ses pos­sibles, sus­cep­tibles de la mener à la joie d’être et d’exister en créant les choses qui nous entourent et les rap­ports qui nous lient à elles.

Pour Aceto, ses moti­va­tions ont beau être mul­tiples, son aven­ture ramène tou­jours à une explo­ra­tion où son tra­vail porte tous les poten­tiels de trans­gres­sions de son flé­chage per­son­nel. Comme « Le ventre de l’architecte » façon Gree­na­way, celui du Turi­nois a un fon­de­ment in utero com­posé de myriades de recoins. Le sym­bo­lique accuse le goût de diverses matières, par­fois liées à l’enfance. Celle-ci per­dure tou­jours grâce aux pra­tiques issues de cette mémoire.

jean-paul gavard-perret

Alfredo Aceto, ECCPROJECTS #18, ECC - Ema­nuele Catel­lani Contem­po­rary, Chieri (Torino), mars-mai 2024.