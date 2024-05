Les Cahiers de Tinbad , n° 16

Ecrire

Chris­telle Mer­cier et Guillaume Bas­quin prouvent par leur tra­vail sur l’art, la lit­té­ra­ture et le poli­tique que les rai­sons de créer se retrouvent afin d’ouvrir la vie, ses pos­sibles. Dans leurs choix — et ici en un bel hom­mage mul­tiple à – la lit­té­ra­ture de “Femmes” est sus­cep­tible de mener à la joie d’être et d’exister.

Jean-Hugues Lar­ché, Tho­mas A. Ravier, Jacques Cauda, Claude Minière fomentent des rap­ports qui nous lient à un tel auteur. Leurs moti­va­tions ont beau être mul­tiples : une aven­ture est tou­jours le butin que l’on ramène d’une recherche pour la rai­son et la “folie” d’un tel amu­se­ment — et beau­coup plus.

Mais d’autres contri­bu­teurs (et -“but­teuses”), étendent cette sacra­li­sa­tion. Ils portent tous les poten­tiels de trans­gres­sions de flê­chages per­son­nels comme Guillaume Bas­quin, Murielle Compère-Demarcy, Oli­vier Rachet, Tris­tan Félix et Caro­line Hoc­tan — entre autres. Aucun vou­loir dire ne pré­side à de telles écri­ture : elles se révèlent après coup.

Cha­cun sau­ve­garde incons­ciem­ment son mys­tère, son rap­port aux autres et à l’examen de leurs rap­ports à ce monde qui nous est com­mun. Et ce, autant pour fuir le quo­ti­dien que rêver à des aven­tures qui nous en éloignent de celui-là. A savoir pour expri­mer les rai­sons de s’y faire (selon Jou­bert) ou pour habi­ter un lieu où être soi, — comme écrit Höl­der­lin - «en poète ».

jean-paul gavard-perret

Les Cahiers de Tin­bad, n° 16, Edi­tions Tin­bad, Paris, Prin­temps 2024, 128 p. — 17,00 €.