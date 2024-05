Conceiçao Evaristo, Chanson pour bercer de grands garçons

Le Mino­taure et ses cailloux

Dans une écri­ture, suave, déli­cieu­se­ment lyrique, l’auteur a conçu sa fic­tion pour lever bien des leurres. Ce roman d’une chan­son trop douce met jus­te­ment à nu une stra­té­gie dont Fio Jas­min est l’exemple par­fait de l’homme noir bré­si­lien sur son ter­rain acci­denté pour celles qui suc­combent à un désir et un amour par­ta­gés.

Concei­çao Eva­risto, sans sou­li­gner l’adamisme ou non d’un tel héros, décrit la manière d’être tou­jours le « tom­beur de ses dames » sans for­cé­ment avoir conscience de sa res­pon­sa­bi­lité. Son don-bien jua­nisme est plus qu’une patho­lo­gie : un tic quasi sociétal.

Il fait par­tie des meubles au Bré­sil – mais pas seule­ment : pen­sons à cer­tains pays de l’Amérique cen­trale et de l’Afrique. Bref, il est non seule­ment le pré­cur­seur mais le sym­bole d’une fan­tas­ma­go­rie des femmes et de leur réa­lité. Elles le racontent dans ce livre pour évo­quer la tra­ver­sée de l’irrésistible bel­lâtre. Il ren­voie ses amantes (sou­vent lais­sées dou­lou­reuses) à sa propre guise, his­toire de prou­ver à tous et toutes ce qu’il est capable d’agir. Cha­cune de ses amou­reuses devient un palais idéal mais provisoire.

Les dupes du dupeur sont le sparring-partner d’un tel héros qui incarne les com­plexi­tés de la mas­cu­li­nité. Concei­çao Eva­risto semble pra­ti­que­ment trop bon à son égard. Aux beaux jours de Fio Jas­min — plus que ceux de ses com­pagnes –, il fer­mente son cock­tail d’amour et d’infidélité. Cette der­nière est plu­tôt « une pierre dans son caillou » d’un un tel facteur-taureau, quasi Mino­taure en quelque sorte.

jean-paul gavard-perret

Concei­çao Eva­risto, Chan­son pour ber­cer de grands gar­çons, Edi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2024, 140 p. — 14,00 €.