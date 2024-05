Dialogues et visions nocturnes

Pour Erri De Luca : “Cha­cun a un double-fond, le charme est dans le mal­en­tendu”. En réponse, il publie Les règles du Mikado, petit livre pré­cieux qui évoque la ren­contre d’un ancien hor­lo­ger et d’une tsi­gane en fuite.

Dans les mon­tagnes près de la fron­tière entre l’Italie et la Slo­vé­nie, le pre­mier garde pour habi­tude de cam­per en soli­taire. Et une nuit d’hiver, le second entre dans sa tente et lui demande de l’abriter. Il a fui sa famille et le mariage forcé qu’on lui impo­sait de l’autre côté des montagnes.

S’y par­tagent les secrets de cha­cun et aussi des joies neuves de la vieillesse. Chaque mot ouvre sur des signi­fi­ca­tions plus pro­fondes en un che­min vers soi-même au sein d’une écri­ture au mou­ve­ment imper­cep­tible. Lequel peut chan­ger le cours de la par­tie selon les règles du Mikado, comme si le jeu était une façon de mettre de l’ordre dans le chaos pour inter­pré­ter le monde afin de ramas­ser des cendres et d’offrir un nou­veau sou­rire.

D’où ce pas­sage éclair et lumi­neux au coeur de la nuit entre deux hommes capables de mettre des mots lorsque par­fois l’existence est avor­tée ou déprimante.

jean-paul gavard-perret

Erri De Luca, Les règles du Mikado, Tra­duit de l’italien par Daniel Valin, Gal­li­mard, collec­tion Du monde entier, 2024, 160 p. — 18,00 €.