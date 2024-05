Pierre-Yves Freund, In fine (exposition)

Volumes et espaces

Les oeuvres de P.-Y. Freund, d’années en années, ne cessent de pro­gres­ser. Entre concep­tua­lisme et beauté abso­lue, l’auteur pro­cède tou­jours à un alliage (et une alliance) entre l’image et sa cri­tique. Mais l’objectif, de manière maté­rielle, est de retour­ner les habi­tuelles repré­sen­ta­tions pour leurs re-présentations.

Un tel artiste est créa­teur et cri­tique tout en rap­pe­lant que les exer­cices visuels qu’il offre nous inter­rogent par le pri­vi­lège d’une beauté presque mar­mo­réenne. Néan­moins, Freund joue de tels indices qui se veulent par­fois des “ano­ma­lies” fon­da­trices, tout en se limi­tant à un simple aspect ludique. Nous pou­vons par­ler alors d’un plai­sir abs­trait mais aussi sensuel.

Les états renais­sant qu’un tel artiste sus­cite pro­voquent des insur­rec­tions mélo­diques selon divers types de dia­lec­tique. S’exhaussent dans des génies du lieu et de leurs matière des expé­ri­men­ta­tions poé­tiques capable de réveiller tous regards.

jean-paul gavard-perret

Pierre-Yves Freund, In fine, MAmu­sée, 53800, Congrier, mai-juin 2024.