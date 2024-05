Johan Vandevelde & Stephan Louwes, Moon — t.01 : “Une balle pour un Croisé”

Ne pas tou­cher au passé !

Le récit se situe quelques trois siècles après une guerre nucléaire mon­diale, d’où l’appellation du passé : Avant la Lumière. Ce qui res­tait d’humains s’est ras­sem­blé sur les terres de l’ancienne Europe. S’ils ont édi­fiés des méga­lo­poles, des scien­ti­fiques ont conçu une tech­no­lo­gie auto­ri­sant le voyage dans le passé. Depuis qu’elle a été divul­guée, ceux qui ont les moyens peuvent se construire leur propre machine. Des tra­fi­quants de toutes natures s’en sont empa­rés.

Le voyage dans le temps, avec les consé­quences pos­sibles si le passé est modi­fié d’une manière ou d’une autre, est un des sujets de la science-fiction. Il faut se rap­pe­ler Le Voya­geur impru­dent de René Bar­ja­vel. Dans cet album, Johan Van­de­velde met en place son his­toire avec un couple qui traque les cri­mi­nels vou­lant inter­ve­nir dans le passé et déve­loppe, paral­lè­le­ment, un récit qui met en scène leur tri­plés. Ceux-ci vivent une exis­tence soli­taire, éle­vés par des robots, leurs parents étant absents.

Dans un appar­te­ment, dans une tour, un couple attend.

Un gamin rous­pète, emporté par un robot jusqu’au bureau d’un prin­ci­pal devant lequel sont déjà ins­tal­lées ses deux sœurs. S’ils sont par­ti­cu­liè­re­ment intel­li­gents, ils sont indis­ci­pli­nés dans la même pro­por­tion. Lassé, le prin­ci­pal les ren­voie en classe leur deman­dant, sans trop y croire, de se tenir tran­quilles.

Le couple reçoit un signal et décide de com­men­cer. Ils arrivent dans une rue où les attendent des sol­dats armés d’épées qui les traitent d’espions. L’homme remarque que ce sale rat de Logan n’a rien laissé au hasard. Ils sont dans Jéru­sa­lem en 1187 ou en 881-AVL (Avant la Lumière). Ils traquent un tra­fi­quant qui veut vendre des armes auto­ma­tiques aux croi­sés assié­gés dans la ville par l’armée de Sala­din.

Les trois enfants rentrent chez eux après avoir vai­ne­ment atten­dus leurs parents à la sor­tie du col­lège. Mais, quand ils découvrent une arme cachées dans la boîte à fusibles de l’appartement…

Le trai­te­ment du sujet est attrayant, l’auteur insuf­flant suf­fi­sam­ment de péri­pé­ties dans son scé­na­rio. Les actions des per­son­nages se suivent avec inté­rêt entre les deux époques, à Paris en 2323 et à Jéru­sa­lem durant le siège de la ville par Ala­din en 1187.

Le gra­phisme, en noir et blanc est signé de Ste­phan Louwes. Il met en scène de façon dyna­mique les dif­fé­rents rebon­dis­se­ments et sa mise en page donne une belle lec­ture. Les pro­ta­go­nistes sont aisé­ment iden­ti­fiables et les décors offrent une belle idée de ce monde futuriste.

Un pre­mier tome qui retient l’attention pour le trai­te­ment de ce sujet de science-fiction et pour son gra­phisme efficace.

serge per­raud

Johan Van­de­velde (texte) & Ste­phan Louwes (des­sin), tra­duit et adapté du néer­lan­dais par Phi­lippe Nihoul, Moon — t.01 : Une balle pour un Croisé, Édi­tions Ans­pach, avril 2024, 72 p. — 17,50 €.