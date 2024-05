Tina Modotti, L’oeil de la révolution (exposition)

Du regard

Née à Udine en 1896 et décé­dée à Mexico en 1942, Tina Modotti fut impré­gnée par des évé­ne­ments his­to­riques impor­tants de la pre­mière moi­tié du XXe siècle : émi­gra­tion des Euro­péens vers l’Amérique, nais­sance du cinéma muet aux États-Unis, mou­ve­ments agraires post-révolutionnaires au Mexique, com­mu­nisme en URSS, etc.

Elle a apporté une contri­bu­tion majeure à la pho­to­gra­phie et a déve­loppé une vision très per­son­nelle. Inté­grée aux artistes mura­listes du Mexique, elle a façonné ce qui se nomme la “pho­to­gra­phie incarnée”.

Mili­tante du Parti com­mu­niste mexi­cain dès 1927, elle a été expul­sée du pays en consé­quence. Elle a vécu ailleurs, en Union sovié­tique puis à par­ti­cipé à la guerre d’Espagne en rai­son de son mili­tan­tisme. À la suite de la défaite des répu­bli­cains, tra­ver­sant les Pyré­nées avec de mil­liers d’exilés, épui­sée et dés­illu­sion­née, elle a dû quit­ter l’Europe.

Existe quelque chose d’irréductible dans sa manière d’envisager le por­trait. Elle a inventé et pro­gressé dans un for­ma­lisme lyrique. Elle a figuré un ordre de ce qui fut ou de ce qui est mais de ce qui reste encore en deve­nir dans les syn­taxiques pho­to­gra­phiques. Tina Modotti est deve­nue une poète de l’espace et du corps fémi­nin afin de mon­trer ce qui sou­vent était caché ou perçu come impensable.

Elle a donc inventé une vision impi­toyable en espé­rant que l’histoire fasse de grands pas en avant – sinon au bord de bien des gouffres. C’est aussi vieux que le monde. Et neuf tout autant.

jean-paul gavard-perret

Tina Modotti, L’oeil de la révo­lu­tion, Musée du Jeu de Paume, du 13 février au 12 mai 2024.