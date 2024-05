L’île des esclaves (Marivaux / Stephen Szekely)

Frin­gante édification

D es ten­tures ornent le fond de scène ; d’autres jonchent le sol et recouvrent des corps parais­sant inani­més, tan­dis que des bruits de vagues se font entendre. Quand le spec­tacle com­mence, les corps gisants se meuvent avec force ges­ti­cu­la­tions, dans un bruit d’orage : les comé­diens émergent du sol en une cho­ré­gra­phie du nau­frage. La pre­mière par­ti­tion pré­sente la situa­tion ; en vertu d’un pou­voir sur­na­tu­rel, Tri­ve­lin explique que la pré­sence sur l’île impose une inver­sion des rap­ports de classe : le maître devien­dra ser­vi­teur du ser­vi­teur. La scène est repro­duite concer­nant la maî­tresse et la ser­vante, non sans un rap­pel un tan­ti­net miso­gyne de l’infériorité de genre. Les acteurs sur­jouent, excel­lant dans leur par­ti­tion de luci­dité extravagante.

Le spec­tacle est pré­senté comme une comé­die musi­cale iro­nique. C’est une farce aux accents tapa­geurs mais pas rava­geurs à laquelle on assiste. Au lieu d’une satire poli­tique, il semble qu’on ait affaire à un conte plai­sant et enjoué, ris­quant d’être vidé de sa por­tée. Car les dia­logues, un peu pesants, sont empreints de solen­nité, même si le pro­pos est désa­morcé par la légè­reté de la mise en scène.

Il faut attendre le dis­cours de Cléan­tis pour que se déve­loppe une cri­tique des pri­vi­lèges au pro­fit du cœur et de la valeur de l’honnêteté. Encore l’effusion qui occa­sionne la libé­ra­tion de l’île ne semble aucu­ne­ment fon­da­trice : pas de ren­ver­se­ment des valeurs en pers­pec­tive. On est donc enchanté par l’interprétation, notam­ment de Marie Lon­ja­ret, mais per­plexe à l’égard de la pré­va­lence de l’humour, qui estompe la por­tée poli­tique de la pièce.