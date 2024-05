Richard Meier, Chuinter — Chou’Chinois — de la table au bordel de la langue

Choux en laids

Pour être pare-minou,Richard Meier accorde du coup de tor­chon sur le chou manière an d’Yves. Il ne mi-tonne pas sa sauce dans le lié mélo­dique : c’est plu­tôt son S.O.S. dans la machi­na­tion du désac­cordé et de la scan­sion éner­gu­mène.

Existent dans cette eau suaire peu de cadavres ex-qui, ou de fétiches car C assez pour ne pas noyer le pois­son à lêche aux dés, his­toire de chi­noi­ser moins Thym-thym au Tee baie que tous les Yang chu chu modèle Arron­dis­se­ment XIII ou éven­tuel­le­ment XVII pour masses ages dans un bor­del au par­fum de Bourre-jeois avec un J comme joie et ses filles en pire du milieu.

Nez en moins (vois plus tard), Meier par le chou Chi­nois met du beurre dans ses épines-art. Exit en consé­quence tout chou-rave (party). Mais dans ce texte rare, l’objet même absent de tout poème fer-mente. L’auteur remet en jeu et en vie des bruis­se­ment lexi­caux (et pas seule­ment) si bien que ce gar­ne­ment crée jusqu’un souffle et aussi des éma­na­tions, explo­sions — selon cer­taines triades du crime ou l’ultime Rim­baud.

Sou­dain, le hâbleur impé­ni­tent devient le péto­mane rêveur. Dégagé de cer­tains miasmes, il entre en gare pour rejoindre Pomme Bleue (akka Li Jin du Grand Timo­nier). C’est d’une façon abs­traire le rec­tum pour sanc­ti­fier le cli­to­ris. Prière de ne pas cou­per de tiges afin de cabrer la langue sans chat louper.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, Chuin­ter — Chou’Chinois — de la table au bor­del de la langue, Edi­tions Voix, Elne, 11 mai 2024, non paginé — 15,00 €.