Jérôme Schmidt & Yann Stofer, Japanese only — Voyage dans l’empire du sexe

Plon­gées nocturnes

« Cela fai­sait plu­sieurs voyages, plu­sieurs années, que je pas­sais mes nuits dans d’étranges Baby­lone japo­naises. Ici, oui, tout était per­mis. Ici, tout fan­tasme avait une réponse, phy­sique, géo­gra­phique. Ici, tout était solu­tion. » écrit le pho­to­graphe Yann Sto­fer.

Il pro­pose en consé­quence une plon­gée dans les nuits japo­naises, ses fan­tasmes et leurs com­merces. A tra­vers ces pho­to­gra­phies, le regar­deur tra­verse des love hôtels, des îles de la pros­ti­tu­tion, des caba­rets pri­vés. S’y ren­contrent, entre autres, des love dolls à domicile.

Ces uni­vers néan­moins éro­to­manes et codi­fiés sont révé­lés à tra­vers d’indicibles his­toires à bout de souffle où le para­dis importe plus que l’enfer. Yann Sto­fer, pho­to­graphe et réa­li­sa­teur pour la publi­cité et le cinéma, prend en charge ce monde avec par­fois sa façon pour grat­ter ses plaies en en deve­nant le cou­teau.

La capa­cité du regard de Sto­fer reste énorme au sein de la vision d’une cer­taine “tri­via­lité posi­tive” qui le fait héri­tier de Bau­de­laire. Il refuse que l’ombre pèse sur les idées reçues et au besoin trans­forme les lumières en fables où la sexua­lité est là pour ten­ter de com­bler un vide existentiel.

jean-paul gavard-perret

Jérôme Schmidt & Yann Sto­fer, Japa­nese only — Voyage dans l’empire du sexe, La Manu­fac­ture du livre, 2024, 336 p. — 40,00 €.

Yann Sto­fer, Japa­nese only, Expo­si­tion Gale­rie HumuS Lau­sanne, du 16 mai au 15 juin 2024