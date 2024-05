Fred Léal, La décollation du raton-laveur

A corps et à crimes

Ce livre dis­tille des com­po­si­tions quasi abs­traites et des anec­dotes déjan­tées. Se retrouvent ça et là des per­son­nages de plu­sieurs livres de Léal – dont Selva ! D’une cer­taine manière, la forêt fait retour désor­mais au cœur de la Guyane auprès d’une bande d’énergumènes baroques.Un des cau­seurs se targue de deve­nir chef en l’absence du colo­nel, auprès d’un ramas­sis “mélange de fachos recon­ver­tis en sol­dats modèles, d’inadaptés (tra­pus) et d’escrocs repen­tis – ou plu­tôt dési­reux de se faire tout petits ».

Il ne s’agit par pour eux de sau­ver la vierge — en l’occurrence une pros­ti­tuée qui leur cou­pera l’herbe folle et dense sous les pieds mais afin de gagner sa par­tie. Leur objec­tif est de sau­ver (par la rai­son du titre) un magh­ré­bin tech­ni­cien de sur­faces et de ser­pillères, en mal de vivre et affu­blé d’un tel sobri­quet…

Dans cette fic­tion presque auto et dys­to­pique (fusée com­prise), Léal n’est pas dans le champ poé­tique et fores­tier : ces deux là sont en lui. Cette souf­france reste quelque peu remi­sée. Sous forme d’ambition, à la fois astro­no­mique et cos­mique, en une telle poé­sie (que vaut d’ailleurs son rap­port à celui de la science ?) existent des amorces de redis­tri­bu­tions aléa­toires même si cha­cun peut digres­ser vers un sub­strat poli­tique mais dégagé de tout formalisme.

L’objet n’est plus pure­ment infor­ma­tif là où il s’agit de déses­pé­rer les barou­deurs et les lec­teurs. Ils en demeurent ravis, quitte à flir­ter — un poil — vers l’écologie et le fémi­nisme dou­teuses mais iro­niques en des bribes de conver­sa­tions sous forme de coï­tus inter­rup­tus moins phy­siques que discursifs.

jean-paul gavard-perret

Fred Léal, La décol­la­tion du raton-laveur, P.O.L. Edi­tions, Paris, 2024, non paginé — 29,90 €.