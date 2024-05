Bernard Minier, Les effacées

Deux tueurs pour deux mondes

La lieu­te­nante Lucia Guer­rero et le ser­gent Arias, tous deux de l’UCO — Unité Cen­trale Opé­ra­tion­nelle — ont été dépê­chés en Galice pour résoudre l’affaire des Séques­trées de Galice. Ces femmes, des ouvrières, sont enle­vées tôt le matin alors qu’elles se rendent à leur tra­vail. Elles sont gar­dées cinq jours avant d’être tuées et aban­don­nées selon un rituel.

Lucia et Arias sont devant le corps de la troi­sième vic­time. Elle a une paire de ciseaux plan­tée dans le cou à hau­teur de la caro­tide et près d’elle un petit tamis, un rosaire et trois têtes d’ail. Un enfant dit avoir vu celui qui a fait cela. Lucia pour­chasse un géant qui se vola­ti­lise sous ses yeux. C’est à ce moment que son chef lui ordonne, fer­me­ment, de ren­trer immé­dia­te­ment à Madrid.

Il l’attend et lui montre la photo de Marta Lil­lán, une des femmes les plus riches d’Espagne. Celle-ci a été retrou­vée le corps coupé en deux, pendu à un lustre dans son pen­thouse, en ville. Le bas du corps est dans sa rési­dence d’été, là où elle a été découpée.

Lorsque Lucia fait remar­quer qu’elle est déjà bien occu­pée en Galice, son chef fait état de la volonté du ministre qui fait de ce meurtre une affaire prio­ri­taire. Lucia est révol­tée. Le meurtre d’une femme riche est plus impor­tant que ceux de trois femmes du peuple en pro­vince.

Or les enjeux qui vont se dévoi­ler à la lieu­te­nante sont ver­ti­gi­neux. Mais, quand elle reçoit à son tour des mes­sages d’un expé­di­teur inconnu…

Pour ce nou­veau roman, le second avec cette héroïne lieu­te­nante dans la police espa­gnole, l’auteur conjugue les par­cours san­glants de deux tueurs évo­luant dans deux uni­vers bien dif­fé­rents. Pour l’enquêtrice, ce sont deux traques dans les­quelles les menaces sont bien tan­gibles.

Comme à son habi­tude, il docu­mente ses intrigues d’une façon pas­sion­nelle, méti­cu­leuse. Pour ce livre, il s’est rendu en Galice repé­rer les décors de son récit, pour contac­ter des per­sonnes qui œuvrent dans le domaine dont il veut faire son sujet. Ainsi, il a ren­con­tré le colo­nel chef de l’Unité Cen­trale Opé­ra­tion­nelle, des enquê­teurs qui tra­vaillent dans le même ser­vice que son héroïne. Ila glané, ainsi, mille détails, s’est impré­gné des lieux, des atmo­sphères pour les res­ti­tuer dans le cours de son récit. Il donne de cette manière une réa­lité à sa fic­tion, pro­po­sant une his­toire la plus plau­sible possible.

Avec cette nou­velle héroïne dont on a pu faire la connais­sance dans Lucia (XO Édi­tions — 2022), il met en scène une femme atta­chante, au carac­tère affirmé, coriace, d’une grande empa­thie vis-à-vis des vic­times. Elle-même a été meur­trie et le roman­cier lève un peu le voile sur ses bles­sures.

Ce livre, bien qu’il soit d’abord un thril­ler aux mul­tiples rebon­dis­se­ments, porte en fili­grane deux grands faits socié­taux, la vio­lence faite aux femmes et le trai­te­ment inique de la mort selon le mon­tant de son compte ban­caire. Si, sur les lieux du meurtre de cette dame super riche, bien que cela ne jus­ti­fie pas ce qui lui est arrivé, il y a plé­thore de per­son­na­li­tés, jusqu’à un ministre, per­sonne ne se déplace pour saluer la dépouille des ouvrières assassinées.

N’est-ce pas aussi un des rôles des roman­ciers d’être à l’écoute du monde, des faits de société et de dis­til­ler dans leurs fic­tions des élé­ments du réel, de poin­ter des dys­fonc­tion­ne­ments? Minier intègre tou­jours, car c’est un domaine qui le pas­sionne, des liens nom­breux avec le monde de l’art. Ici, il laisse une belle place à l’art moderne, l’art contem­po­rain.

Avec cette enquê­trice pug­nace, au carac­tère trempé, une intrigue au cor­deau, Ber­nard Minier offre un superbe thril­ler de plus, le dou­zième, mais on ne s’en lasse pas.

serge per­raud

Ber­nard Minier, Les effa­cées, XO Édi­tions, coll. “Thril­lers”, avril 2024, 416 p. — 22,90 €.