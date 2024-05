Mark Chapman, God’s Promises Mean Everything

Pierre qui roule

Mark Chap­man est un pho­to­graphe et cinéaste du Nord-Est de l’Angleterre. Ses films sont pro­je­tés autour du monde. Ses pho­to­gra­phies sont pré­sen­tées en de nom­breuses expo­si­tions et maga­zines. God’s Pro­mises Mean Eve­ry­thing est son pre­mier livre photo.

Le pho­to­graphe a suivi pen­dant sept ans dans la vie de Derek, un résident d’un foyer pour sans abri dans le nord-est de l’Angleterre. Cela lui a per­mis de déve­lop­per un pro­jet unique et collaboratif.

“Les pro­messes de Dieu” devient le por­trait de l’homme aba­sourdi et sonné par le spectre de sa famille per­due. Chap­man sou­ligne ses dif­fi­cul­tés finan­cières, des pro­blèmes de santé men­tale et phy­sique.

Le livre révèle la fra­gi­lité trou­blante de cette expé­rience quo­ti­dienne. Et comme l’écrit le pho­to­graphe, s’inscrit “Une his­toire de décon­nexion, de perte, de sur­vie et de rébel­lion” jours après jours.

jean-paul gavard-perret

Mark Chap­man, God’s Pro­mises Mean Eve­ry­thing, Dewi Lewis Publi­shing, Londres, 2024, 84 p. — 35,00 £.