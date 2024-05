La guerre à huit ans de Nicolas Bouvier

On a tous des sou­ve­nirs d’enfance. Tous ces sou­ve­nirs nous mor­pionnent comme disent les Qué­bé­cois. Ils nous astiquent, nous font sou­rire, par­fois nous évis­cèrent.

Dans La guerre à huit ans, l’écrivain suisse Nico­las Bou­vier nous conte briè­ve­ment les siens. L’enfance est cette « pré­sence plé­nière » pour reprendre l’expression de Ken­neth White. Avec sa car­casse « fra­gile, usée, fati­guée », Bou­vier nous trim­bale du zep­pe­lin à sa femme de ménage prus­sienne avec laquelle il est en guerre, lui qui a voulu très vite échap­per au « plu­mier natal ».

C’est beau, c’est grand. Rien n’est mes­quin, pas même la mes­qui­ne­rie. Dans ce The­sau­rus pau­pe­rum, le voilà qui raconte l’agonie, dans une auberge bos­niaque minable, d’un rat à qui on a lancé un verre dont un des éclats a sec­tionné la caro­tide. Tan­dis que les poi­vrots rient durant la prière aux ago­ni­sants du mam­mi­fère qui s’effondre, il enchaîne : « quelques années plus tard, mon père est mort d’une rup­ture de l’aorte » dans un éblouis­sant paral­lé­lisme funèbre ; ce père adoré, biblio­thé­caire à Genève, lui a fait décou­vrir des incu­nables et des rare­tés dont la reliure est « cou­leur de sperme ».

Dans ce monde d’adultes, le « moi, moi, moi » des enfants est ténu, presque éva­nes­cent, sur­tout à table quand les vieux parlent du Reich ou de Blum. Cha­cun sait qu’être vieux, « c’est chaus­ser des bottes de sept lieues en se disant que rien ne presse ». Être jeune, c’est se moquer des cours de main­tien et savoir que le temps est une inven­tion de retrai­tés.

Bou­vier a des accents du grand Jacques Brel dans sa magni­fique chan­son L’enfance, celle « qui se dépose sur nos rides / Pour faire de nous de vieux enfants ». Si la poé­sie est ce qui n’est pas encore écrit et ne le sera vrai­sem­bla­ble­ment jamais dans une extra­va­gance ter­ri­fiante, la fin de l’enfance est liée au savoir.

On sort de l’enfance lorsque l’on tourne les pages d’une ency­clo­pé­die. Nous rêvons tout le reste de notre vie de cette impru­dence qu’est l’ignorance. Être ignare, n’est-ce pas cette faculté d’innocence oublieuse, cette inno­cence sans foi ni loi qui nous rap­proche du bri­gan­dage ? Être mar­maille, c’est être un voyou sans consé­quence, même si « par peur de déplaire, les enfants sont sou­vent pom­peux ». Où a-t-on jamais vu un vau­rien gran­di­lo­quent ?

Pour Bou­vier, l’enfance ne s’écrit pas (ou si peu) ni ne se décrie même lorsque sa gou­ver­nante alle­mande le tyran­nise et « purge sans pitié au clys­tère de savon noir le ché­tif » qu’il était. Et c’est encore par le savoir que Bou­vier va vaincre cette hit­lé­rite qui menace son inté­grité physique.

Grand voya­geur, Bou­vier n’a presque rien cou­ché sur le papier s’agissant de son enfance, trop pré­oc­cupé par l’avenir – ce sou­ve­nir non encore admis. Peut-être craignait-il cette confu­sion mal­séante du sou­ve­nir et de la nos­tal­gie ? En effet, par un effet délé­tère, les sou­ve­nirs d’enfance s’étiolent fré­quem­ment dans les ronces nos­tal­giques ran­cis­sant le béné­fice pla­cen­taire qu’ils maté­ria­lisent.

La nos­tal­gie devient alors un règle­ment de comptes sans plan comp­table, une manière d’erreur de juge­ment sur la modes­tie d’être enfant. Les mau­vais sou­ve­nirs sont pour­tant tou­jours appé­tis­sants quand on sait les atti­rer à soi pour les câli­ner. Bou­vier l’illustre parfaitement.

Seuls les écri­vains ne violent pas l’enfance. Seuls ils magni­fient ce somp­tueux naguère qui n’est pas sans len­de­main puisqu’il nous per­met « d’être vieux sans être adulte ». Comme tou­jours, l’enfance prend fin, les armes à la main.

L’adulte est un infan­ti­cide non débus­qué. Pour Bou­vier aussi, « la guerre arriva / Et nous voilà ce soir ».

valery molet

Nico­las Bou­vier, La guerre à huit ans, Zoé, février 2020, 80 p.