Andrea Marcolongo, Courir. De Marathon à Athènes, les ailes aux pieds

Courir

Cet essai, que l’on soit ou non un jog­geur convaincu, trans­forme en médi­ta­tion pleine d’érudition et per­son­nelle l’approche de la course, au-delà du phé­no­mène de société. Certes, depuis bien des décen­nies, la course s’est trans­for­mée en jog­ging que cha­cun peut pra­ti­quer. Mais avant cette mode et il y a si long­temps, les Grecs ins­ti­ga­teurs furent les pre­miers à inter­pré­ter une forme de dépas­se­ment pour ren­for­cer l’esprit aussi bien que le corps.

L’auteure lui accorde une pro­fon­deur phi­lo­so­phique et poé­tique après avoir « pensé comme pen­saient les Grecs ». Depuis les dif­fi­ciles débuts du mara­thon sur les traces de Phi­lip­pi­dès, pre­mier à accom­plir cet exploit, le livre nous emmène dans cette pra­tique à tra­vers une lec­ture des textes anciens.

C’est là com­prendre l’intérêt non seule­ment de se diver­tir mais de vivre une par­tie de notre monde de manière gratuite.

jean-paul gavard-perret

Andrea Mar­co­longo, Cou­rir. De Mara­thon à Athènes, les ailes aux pieds [De arte gym­nas­tica], trad. de l’italien par Bea­trice Robert-Boissier, Gal­li­mard, Hors série Connais­sance, 2024, 256 p. — 22,00€.