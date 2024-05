Assez Phalle

(Qu’est-ce que la poésie ?)

Nous sommes des Ducasse sans le moindre fifre­lin ou des­tin. Il n’existe pas de tels témoins qui se par­fument en fats ber­gers ou à l’huile de l’un. Nous sommes de quasi saints vis­sés de notre béret, couvre-chef serre-joint de notre cer­veau.

Le reste est lit­té­ra­ture : exit sujets ou objets. Notre corps ne pense pas sinon en moments pathé­tiques ou péri-papéticiens. Nous culti­vons nos bou­lettes. Elles ignorent enfer et para­dis aussi peu com­pré­hen­sibles qu’abscons.

Chan­geons par­fois nos salades de notre cageot. Leurs feuilles condi­tionnent notre écri­ture : et nous voici de Ponge, Fran­cis. Le tout pour mettre en abyme quelque chose de pourri comme si tout est perdu dans notre royaume expres­sif. Demeure pour­tant notre poé­sie sans élans mys­tiques ou obs­cé­ni­tés copro­pha­giques.

Res­tons Jojos et par­jures. Oui à la paro­die sans moindre foi puisque tel est notre ser­ment gno­mique — sa faim jus­ti­fie tout, notre début com­pris. Res­tons les plus som­maires mono­sé­miques, fiers de notre ridi­cule. Là notre meilleure impul­sion didac­tique et notre exal­ta­tion mi-stick dont Artaud lui-même inventa les bâtons.

jean-paul gavard-perret

Photo : Anne Van der Linden